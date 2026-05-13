Prva zajednička vojna vežba Republike Srbije i NATO-a, u organizaciji Komande Kopnene vojske i Komande združenih snaga iz Napulja, održava se ove i sledeće nedelje u bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca.

Na vežbi, pod nazivom "NATO–Srbija", učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske, uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Italije, Nemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore. Rukovodilac vežbe je pukovnik Branislav Stevanović, zamenik komandanta Treće brigade kopnene vojske.

Vežba je taktičkog nivoa, traje do 23. maja i pripadnicima Vojske Srbije i oružanih snaga država članica NATO-a pruža priliku za razmenu iskustava i praksi u radu.

Tokom dvonedeljnih aktivnosti na terenu uvežbavaće se taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju u operacijama podrške miru, kao što su obezbeđenje baze, rad na kontrolnom punktu, kontrola masovnih okupljanja i borba u urbanoj sredini.

Vežba se realizuje na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i predstavlja nastavak obostrano korisne, konkretne i transparentne saradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir, na ravnopravnim osnovama i uz uvažavanje naše vojne neutralnosti. Ta saradnja je u funkciji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, unapređenja operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja poverenja i međusobnog razumevanja.

Učešćem u međunarodnim vežbama unapređuje se osposobljenost komandi i jedinica Vojske Srbije za realizaju širokog spektra zadataka, uključujući i angažovanje u mirovnim operacijama, i istovremeno potvrđuje opredeljenost Republike Srbije za saradnju sa svim partnerima i očuvanje mira i stabilnosti.