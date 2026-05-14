Prema novim rezultatima američkih istraživača, kombinacija povremenog posta i uravnoteženog unosa proteina pokazala je najbolje rezultate za brži gubitak težine i bolju funkciju creva

Mnogi su rezervisali letovanje, sve sa nadom da će ući u kupaće kostime, ali to ide malo teže. Zbog toga se pribegava opasnim brzim dijetama, i zaboravlja se na činjenicu da višak kilograma može da predstavalja ozbiljan zdravstveni problem koji treba rešavati bez obzira na godišnja doba.

Prof.dr Momčilo Matić, nutricionista, kaže da se kilogrami dobijaju polako, te da se veoma teško skidaju, jer organizam radi po tom principu:

Momčilo Matić

- Kao posledica nekretanja, lošeg sna i neadekvatne ishrane dolazi do povećanja telesne mase. Ako spavamo dovoljno, te bele masnoće počinju da se tope. Sive masti su nam bolje. Kortizol ako je nizak uveče on ne podiže stresno stanje. Druga važna stvar je da se krećemo dovoljno. Ako želimo da skinemo dobijene kilograme, mi moramo da svaki dan šetamo i radimo vežbe. Najveći problem je stomak i tu se svima skuplja mast. Tu je i najviše hrane koja ide u ostala tkiva - kaže Matić govoreći da se vežbe moraju postepeno raditi zbog upale mišića.

Prvenstveno, doktor predlaže blage masaže stomaka, a nakon toga vežbe za stomak.

- Naš um radi i noću i danju i veoma je moćan. Ukoliko šaljemo poruku putem misli našim ćelijama da rade dobro neće doći do stresa. Potrebno je da našem umu i telu damo signal da je potrebno skinti telesnu težinu. Svesna stanja podižu nivo kortizola. Nikada ne treba primenjivati rigorozne dijete jer se time povećava stres u organizmu. Ne sme da se gladaje i naša ćelija treba da ima hrane u svakom trenutku.

Večera je najopasnija

Tvrdi da je poželjno jesti što više voća kako bi se skinula telesna težina ali ne onih koji su puni šećera poput banana i suvog voća:

- Potrebno je jesti bobičasto voće, jabuku, krušku, trešnje. Takvo voće će nam dati mogućnost za mršavljenje. Ako mi ujutru pojedemo voće na prazan želudac, to je odlićno jer će naš mozak dobiti sve što nam treba. Posle toga je potrebno pojesti neki sendvičić bez šećera. Rafinisani šečeri se treba smanjiti, hrana se treba kuvati. Večera je najopasnija, jer hrana ne može da se svari. Tri četiri sata pre spavanja ne smemo ništa jesti - kaže Matić i dodaje:

- Ako mi jedemo hleb i meso, napravićemo problem: sporo varenje. Neka ljudi pojedu meso sa povrćem, neće dobiti ni gram težine, već mišićnu masu i dovoljan unos proteina.

