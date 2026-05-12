Nakon skoro osam meseci neopisive neizvesnosti, strepnje i neprospavanih noći, potraga za tridesettrogodišnjim Subotičaninom, koji je nestao krajem septembra prošle godine, konačno je okončana na najsrećniji mogući način. Mladić je pronađen živ i zdrav, a njegova porodica, koja je mesecima balansirala između nade i očaja, konačno ga je zagrlila.

- Sada sve izlazi iz mene. Bez obzira na to koliko deca imaju godina, za roditelje su uvek deca. Bilo je strašno, ta stalna neizvesnost koja te izjeda - priča i dalje vidno potresena, ali neizmerno srećna majka.

Osam meseci tišine

Podsetimo, u oktobru prošle godine javnost je alarmirana da se mladiću izgubio svaki trag na putu ka Subotici.

Poslednji put se javio majci 26. septembra 2025. godine putem "WhatsApp" aplikacije, nakon što je pešice prešao granični prelaz Gostun. Od tog trenutka, njegov telefon je bio isključen, a od visokog mladića kestenjaste kose nije bilo ni traga ni glasa.

Majka, čija je borba trajala dugih 240 dana, sada prvi put otvara dušu i otkriva kroz kakav je pakao prolazila njena porodica.

- Uvek smo bili u kontaktu, non-stop smo se čuli i slali poruke dok je boravio u Crnoj Gori. A onda, tog septembra, samo je nestao. Taj muk je bio najteži - priseća se ona.

Misterija boravka u Srbiji

Majka objašnjava da je njen sin godinama boravio u Crnoj Gori, odakle je deportovan u Srbiju jer je izgubio ličnu kartu i ostao bez dokumenata. Iako je prešao granicu, majci nije odmah javio da je u Srbiji.

- Čuli smo se tog 26. septembra poslednji put. Posle je telefon bio isključen, verovatno mu se ispraznila baterija, zaista ne znam... On još uvek ne želi da priča o tom periodu. Znamo samo da je bio u Srbiji, da je bio svuda - priča majka kroz suze.

Nije poznato zašto se mladić nije javljao majci niti porodici, a u policiju nije odlazio da traži pomoć. Istovremeno, kod kuće u Subotici, porodica se raspadala od bola. Riti je najteže padalo da gleda svoju šesnaestogodišnju ćerku koja je svakodnevno patila za bratom.

- Moj nevenčani suprug je održavao kontakte, ja nekada nisam mogla ni da pričam. Čekate, a ne znate šta vas čeka sutra i kakvu će vam vest javiti. Svaki put kad zazvoni telefon, srce stane - opisuje ona neizdrživu agoniju.

Heroji iz senke

Ipak, u subotu, 9. maja, stigao je poziv koji je prekinuo osmomesečni košmar. Poziv je stigao iz Policijske uprave Subotica i majka želi da javno izrazi najdublju zahvalnost ljudima koji su vratili njenog sina kući.

- Želim da izrazim iskrenu i duboku zahvalnost Policijskoj upravi Subotica, posebno jednoj inspektorki. Njena istrajnost i ljudski pristup ulivali su mi snagu u najtežim trenucima koje jedna majka može da doživi - kaže ona.

Nezvanično je potvrđeno da je čitav tim u Subotici radio na ovom slučaju.

Mladić je sada kod kuće, siguran i pod okriljem porodice. Iako su rane od osmomesečnog iščekivanja još sveže, a mnoga pitanja o tome gde je sve bio i dalje bez odgovora, za majku je samo jedno važno:

- Plakala sam dugo kada sam ga videla. Ali bitno je da mi je živ i zdrav. Osam meseci je puno, predugo... ali sada je najvažnije da je on dobro!

Poruka majke onima koji i dalje čekaju

Iako je njena agonija završena, ne zaboravlja one koji se i dalje svako jutro bude sa istim bolnim pitanjem – gde je moje dete? Kroz suze, ona je uputila snažnu poruku svim porodicama koje prolaze kroz sličan pakao.