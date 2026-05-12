Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, potvrđuje da je pred nama izuzetno promenljiv period i da će nam "kiša prosto dosaditi". On posebno upozorava na mogućnost formiranja opasnih oblaka južnije od naših najvećih reka.

"Najviše šanse za nepogode i možda neku superćeliju biće južnije od Save i Dunava, na liniji od Mačve preko Šumadije do Braničeva", najavio Ristić.

Ističe da su velike šanse da na Kopaoniku ponovo padne neka pahulja. Ristić predviđa da će ovaj promenljivi period, gde ćemo na svaka tri dana imati smenu sunca i oluja, potrajati do kraja maja.

S obzirom na to da ulazimo u period sa učestalim grmljavinama, Ristić apeluje na oprez jer je grom izuzetno opasan. On savetuje građane da se pridržavaju pravila 30:30:

"Kada vidite munju, počnite da brojite do prve grmljavine. Ako je razmak 30 sekundi ili manje, oluja je preblizu i odmah potražite zaklon", izjavio je Ristić.

Takođe, preporuka je da ostanete na sigurnom mestu najmanje 30 minuta nakon poslednje čujne grmljavine.