Slušaj vest

U ponedeljak se navršilo tačno četrdeset dana otkako nas je napustila doktorka Tamara Lazić, žena koja je svojim osmehom, snagom i stručnošću osvojila svet, ali je nažalost izgubila najvažniju bitku.

Dr Tamara Lazić ima filmsku priču sa suprugom Foto: Instagram Prinscreen

Njen otac, čuveni jugoslovenski fotograf Jadran Lazić, obeležio je ovaj tužan dan emotivnom objavom koja slama srca. Podelio je dirljiv prizor na kojem pali sveće u čast svoje mezimice, uz reči koje svedoče o neizmernoj roditeljskoj tuzi, ali i ljubavi koja nikada ne bledi.

Jadran se od svoje voljene ćerke Tamare Lazić oprostio porukom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Nije prošao nijedan izlazak ni zalazak sunca, niti jedan dah, a da tvoje prisustvo ne živi duboko u mom srcu. Bila si ljubav, svetlost, dobrota, lepota i duša o kojoj se ne može samo rečima pričati. Svet je postao mnogo tiši bez tvog osmeha, ali tvoj duh i dalje sija kroz svaki trenutak, svaku fotografiju i svako sećanje koje si ostavila. Jedan deo mene je otišao sa tobom tog dana, ali će deo tebe zauvek ostati uz mene tokom čitavog života, dok se ponovo ne sretnemo", reči su proslavljenog fotografa i dirnule su hiljade ljudi.

Podsetimo, naša neverovatna doktorka preminula je prerano, u četrdeset i četvrtoj godini, nakon iscrpljujuće četvorogodišnje borbe sa kancerom u četvrtom stadijumu. Njena životna priča podseća na najlepši američki san, koji je brutalno prekinut teškom bolešću.

Tamara se još kao tinejdžerka otisnula iz Beograda u Njujork, gde je završila medicinu na prestižnom Univerzitetu Jejlkao najbolji student u generaciji. Izgradila je fantastičnu karijeru kao jedan od najcenjenijih dermatologa u Americi, predavala je, istraživala i vodila vrhunsku ordinaciju.

Svoj mir i sreću pronašla je uz supruga, neurohirurga Džona Strugara, sa kojim je dobila dvoje divne dece, Miju i Luku. Uprkos teškoj dijagnozi, nikada nije gubila veru i optimizam, a nedavno je zbog svoje životne požrtvovanosti posthumno proglašena za naj ženu.

Umetnik koji je slikao Holivud i obožavao svoju porodicu

Tamara je nesumnjivo nasledila hrabrost i talenat od svog oca Jadrana Lazića, istinske legende i jednog od najpoznatijih fotografa sa ovih prostora.

Svoju karijeru je gradio družeći se sa najvećim svetskim zvezdama, pa su ispred njegovog objektiva stajali velikani poput Pola Njumena, Roberta de Nira, Marlona Branda, Elizabet Tejlor, Dejvida Bouvija i Sofije Loren.

Iz rodnog Splita preselio se u Los Anđeles osamdesetih godina, a sa prvom suprugom, beogradskom pravnicom Vesnom, dobio je Tamaru i sina Sašu. Koliko je bio vezan za svoju najstariju ćerku govori i podatak da je predivnu vilu na Hvaru, gde su provodili leta, nazvao upravo po njoj.

Foto: Printskrin Instagram