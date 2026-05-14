Beograđanka Marijana pozvana je na svadbu svoje poznanice, a kada je odlučila da se odazove na poziv nije ni slutila da će se provesti kao "bos po trnju". Ona je pre nekoliko godina u jednom prestoničkom klubu doživela scenu koja je mnoge ostavila u neverici.

Naime, kada je pozvana na svadbu rešila je da se potrudi da ispuni sve standarde koje jedan takav događaj može da postavi, a kako mlada živi na visokoj nozi dugo se razmišljala šta pokloniti mladencima, a da se ne osramoti, ali i šta obući za takvo društvo.

Pošto je zaposlena sa prosečnom platom, odvajala je novac nekoliko meseci ranije i kada je došao dan svadbe, obukla je svoju novu haljinu, ponela luksuzan poklon i uputila se, zajedno sa još pet prijateljica, u jedan poznati prestonički klub u kom se veselje organizovalo .

Prvi šok usledio je odmah na ulazu. Na vratima ih je dočekala devojka koja im je objasnila koji je sto za koji treba da sedne ali i gde da ostavi jaknu. Ništa ne bi bilo neobično da Marijana nije ostavila jaknu, a momak koji čuva garderobu zatražio 200 dinara!

- Jasno mi je da se čuvanje garderobe naplaćuje u noćnim klubovima ali da se naplaćuje na svadbama, još nisam čula. Nema veze, hajde za 200 dinara neću propasti. Sigurno nisu mladenci to želeli, sigurno je takav uslov od strane lokala - ispričala je tada Marijana za "Mondo".

Smestili su ih za sto i odmah poslužili piće. Devojke su želele da se opuste pa su u startu uzele po koju čašicu alkohola. Uživale su uz muziku i super se provele. Međutim, kada je došlo vreme da se krene kući usledio je "hladan tuš".

- Pozdravile smo se sa mladencima i spremale da krenemo, u tom trenutku prišao nam je konobar. Zamolio nas je da naplati račun, a mi smo se šokirane pogledale. Prebledela sam, nisam mogla ni da pomislim da sam došla na svadbu, donela poklon i da platim čuvanje jakne i piće koje sam popila - rekla je tada Marijana.

Kada im je konobar dao fiskalni račun, na njemu je stajala vrednost od 17.800 dinara za sve ono što su njih 6 popile to veče.

- Pogledale smo se, pogledale mladence pa ljude okolo. Onda sam shvatila da za još jedan sto stiže račun i da ne sanjam. Šta ćemo, uhvatili smo se za novčanike i nekako prikupile sumu koju nam je konobar tražio. Izletele smo napolje bez reči. Neko vreme ni jedna nije mogla da progovori od šoka koji smo doživele - rekla je Marijana.