Na Oplencu obeležena desetogodišnjica smrti kneza Aleksandra Karađorđevića: Čuvaju uspomenu na njegovo nasleđe
Na Oplencu je 12. maja obeležena desetogodišnjica smrti Kneza Aleksandra Karađorđevića (1924-2016).
Opelu u porti hrama svetog Đorđa, koje su sluzili, svestenici oplenačkog namesništva, prisustvovali su udovica Kneza Aleksandra NjKV Kneginja Barbara, sinovi NjKV kneževi Dušan i Mihajlo, članovi porodice Karađorđević, kao i prijatelji i poštovaoci Kneza Aleksandra.
Program obeležavanja nastavljen je u Karađorđevom konaku u Topoli, svečanim otvaranjem izložbe fotografija iz života NJKV kneza Aleksandra. Posetioci su imali priliku da vide do sada retko prikazane fotografije koje svedoče o njegovom porodičnom životu, društvenim angažmanima i vezama sa Srbijom i srpskim narodom.
Organizatori su istakli da je cilj obeležavanja očuvanje uspomene na kneza Aleksandra i podsećanje na njegov doprinos negovanju istorijskog i kulturnog nasleđa porodice Karađorđević.