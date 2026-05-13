Društvenim mrežama kruži zastrašujući snimak devojčice koja je očito zarad nekoliko pregleda i lajkova doslovno stavila glavu u torbu!

Na videu koji je izazvao opšte zgražavanje javnosti, vidi se devojčica koja visi zakačena za zadnji deo voza u pokretu, dok u ruci drži selfi štap i snima se, ne mareći za to da je samo jedan pogrešan potez može koštati života.

Snima svoj "podvig"

Devojčica se opušteno drži jednom rukom za zadnji deo vagona, a u drugoj ruci drži selfi štap i ponosno snima svoj "podvig". Potpuno nesvesna opasnosti od pada ili udara o neki objekat pored pruge, ona sa osmehom gleda u kameru.

Snimak je, kako navode korisnici društvenih mreža, nastao na Pančevačkom mostu.

- Nadam se da je ostala živa. A sve zarad malo lajkova i i komentara podrške da je to super i ludilo i svaka čast, a jedan pogrešan pokret i bila bi pod zemljom. Nek je Bog u pomoći i roditeljima i deci - navodi se u komentarima.

Narod zgrožen

Snimak je objavljen i na stranici "Srbiju upoznaj".

- Lajk je bitniji od života - napisala je jedna korisnica.

Mnogi ističu da postoje znatno pametniji načini da se stigne do popularnosti i dokazivanja u društvu, te da je rizikovanje života zarad lajkova na internetu apsolutno neprihvatljivo.

- Sve za popularnost i lajk... Cena života je postala smešna. Nadam se da je ovo dete živo i zdravo i da je Bog čuva - navodi se u jednom od komentara.

Zamalo nastradao pokušavajući da napravi selfi na vagonu: Herojski napori lekara iz Tiršove da pomognu dečaku iz Užica
