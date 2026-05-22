Bliži se letnja sezona, raspusti i tradicionalno raste broj onih koji traže dodatne poslove. Među najčešćim opcijama su poslovi u dostavi hrane i paketa, kao i vožnja za različite platforme, koji omogućavaju fleksibilno radno vreme i brzu isplatu zarade.

Sve veću ulogu imaju i digitalni poslovi, poput rada na internetu, prevođenja, grafičkog dizajna, vođenja društvenih mreža ili manjih frilens angažmana, koji omogućavaju rad od kuće i fleksibilno radno vreme.

Miloš Turinski iz Infostuda objašnjava da se razlikuju dodatni poslovi i sezonski.

- Dodatni poslovi nisu više samo za mlade, već i starije koji hoće da nadoknade budžet. Nekad su bili znak da ste u lošoj finansijskoj situaciji, ali sada se više o poslu ne razmišlja samo linearno, već sa svih strana - rekao je Turinski.

Ističe da su poslovi dostave najatraktivniji jer raspolažete svojim radnim vremenom. Kao dodatni posao u večernjim satima donosi zaradu od 80.000 dinara naviše, a ako se radi kao puno radno vreme, onda donosi zaradu i od preko 200.000 dinara.

Mladima najprivlačniji digitalni poslovi

Turinski kaže da su mladima najinteresantniji digitalni, onlajn poslovi, pri čemu rade za jednog ili više klijenata.

- Možete nekome da vodite društvene mreže, što je mladima blisko, ali rade i poslove koji zahtevaju više vremena i duži angažman – dizajn, kopirajting, vođenje vebsajtova, video-editing koji je popularan zbog društvenih mreža - navodi Turinski.

I dalje je popularno i držanje engleskog jezika stranim studentima, a zarađuje se 10-25 evra po satu.

Sezonski poslovi ne zanimaju mlade

Turinski objašnjava da je glavna razlika između dodatnih i sezonskih poslova ta što dodatni radite pored primarnog posla, dok sezonski traže veći angažman.

- Mladi nisu zainteresovani za te poslove i zato imamo hronični nedostatak radne snage. Moramo da shvatimo da bez obzira na dobru dnevnicu za rad u poljoprivrednim poslovima, taj posao zahteva izmeštanje iz rodnog kraja, da mladi iz Beograda, Novog Sada idu na istok ili zapad Srbije, pa im to nije prijemčivo - objašnjava Turinski.

Za sezonske poslove se zato obično prijavljuju stariji koji tako nadopunjuju budžet.

- Ali taj posao nije lak, ne radi se osam, već 10 sati u nezgodnom položaju, na otvorenom - dodaje Turinski.

Mladima su, što se tiče sezonskih poslova, interesantni ugostiteljski poslovi koje rade par meseci dok, na primer, ne sakupe novac za letovanje.