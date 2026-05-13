Istorijski događaj za vernike: Najveće svetinje sa Hilandara stižu u Beograd, biće izložena i ikona pred kojom je preminuo Stefan Nemanja
Zahvaljujući angažovanju patrijarha Porfirija i ugledu koji Srpska pravoslavna crkva ima u prijateljskoj Grčkoj i njenim najvažnijim ustanovama, Beograd i sav srpski pravoslavni rod doživeće redak blagoslov, jer povodom izložbe posvećene 850. godišnjici od rođenja Svetog Save u prestonicu stižu najznačajnije srpske svetinje iz Carske lavre manastira Hilandar na Svetoj Gori Atonskoj, koje su vezane za život prvog srpskog arhiepiskopa.
Svetinje će na Aerodromu "Nikola Tesla" dočekati patrijarh i najviši predstavnici srpske države, uz crkvene i državne počasti.
Istorijska izložba jednostavnog naziva Sveti Sava, koju Muzej Srpske Pravoslavne Crkve organizuje u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, trajaće od 15. maja do 19. jula.
To će biti potpuno jedinstvena i neponovljiva prilika da, pored drugih dragocenih umetničkih dela vezanih za ličnost i život Svetog Save, verni narod vidi i pokloni se sledećim hilandarskim svetinjama:
- mozaičnoj ikoni Bogorodice Odigitrije, pred kojom je usnuo u Gospodu Stefan Nemanja, u monaštvu proslavljen kao Sveti Simeon Mirotočivi. Ikona je rad solunskih majstora s kraja 12. veka. Ovo je najstarija ikona sačuvana u riznici manastira Hilandara. Kako je sam Sveti Sava posvedočio u Žitiju Svetog Simeona – monah Simeon je zatražio na samrti ikonu Bogorodice da pred njom preda duh svoj Gospodu.
- ikoni Bogorodice Mlekopitateljnice (Galaktotrofuse), svetinji Savine isposnice u Kareji. Po poznijem predanju, ikonu je naslikao Sveti apostol i jevanđelist Luka, a Sveti Sava ju je tokom svog putovanja u Svetu zemlju dobio u manastiru Svetog Save Osvećenog u Jerusalimu zajedno sa patericom Svetog Save i ikonom Bogorodice Trojeručice, prema zaveštanju osnivača Svetog Save Osvećenog u VI veku;
- po mnogima najlepšoj ikoni Hrista Pantokratora, remek-delu vizantijskog slikarstva, datiranoj u 1260. godinu;
- čuvenoj ikoni Svetog Save i Svetog Simeona iz 15. veka, koju ikonografske pojedinosti opredeljuju u XV stoleće.
- replici Hilandarskog igumanskog štapa, daru Aleksija III Anđela, poreklom iz Carigrada, iz 1199. godine, izrađenog od abonosa, jaspisa, srebra, pozlate i drugog dragog i poludragog kamenja. Sveti Sava je hilandarski igumanski štap dobio od vizantijskog cara Aleksija III Anđela prilikom svog boravka u carskoj prestonici 1199. godine, kao simbol potvrde da novoosnovani srpski manastir i njegovo bratstvo na Atosu imaju pravo da samostalno postavljaju naredne, izabrane starešine manastira. Za hilandarsko bratstvo je ovaj čin bio od velikog značaja, budući da je dotadašnja praksa na Atosu prilikom postavljanja novog igumana manastira podrazumevala njegov odlazak na carigradski dvor zbog potvrde koju bi dobio od samog cara.
- replici Paterice Svetog Save Osvećenog, koju je tokom svog prvog pokloničkog putovanja u Svetu zemlju, 1229. godine, Sveti Sava dobio u Velikoj lavri Svetog Save osvećenog. Sveto predanje kaže da je pre svoje smrti Sava Osvećeni odredio da se njegov štap – paterica postavi uz ikonostas glavne crkve njegovog manastira i prorekao da će sa Zapada doći njegov imenjak, monah „carskog roda” koji će uzeti njegovu patericu;
- Karejskom tipiku - prepisu iz prve četvrtine XIII veka, osnivačkom aktu, kojim su propisana i pravila posta i bogosluženja Isposnice Svetog Save Osvećenog u Kareji
- replici Ikone Bogorodice Trojeručice, paladijumu sve Srpske zemlje, kojoj je bila posvećena i katedralna crkva u Skoplju. Sveto predanje nas uči da je pripadala Svetom Jovanu Damaskinu, čija se odsečena desnica iscelila posle molitve pred njom. Sveti Sava je ovu ikonu doneo iz Damaska, a docnije je izvesno vreme bila i u manastiru Studenici, odakle je na čudesan način, 1661. godine dospela na Svetu Goru, pred manastir Hilandar. ikona Bogorodice Trojeručice nalazi se u naosu glavne manastirske crkve u proskinitaru uz istočnu stranu jugozapadnog stuba, kraj igumanskog trona.
