"Poklonila sam vam hiljadu pesama, i sve o ljubavi govore, hiljadu pesama o ljubavi, prosula sam bujicu ljubavi iz mog srca na ljude".

Tako počinje prva pesma u novoj zbirci poezije "Ono što ti nikad nisam rekla", omiljene lozničke doktorke Zorke Tošić. Kao lekar specijalista interne medicine ljude leči godinama, ali osim medicine koristi i stihove kao lek za duše, nesrećno zaljubljene, usamljene, tužne, setne, one koji znaju šta je život, i da nosi oseke i plime.

U čitaonici Biblioteke Vukovog zavičaja Tošićeva je uz podršku prijatelja predstavila zbirku koja se sastoji se iz četiri celine: ''Znam'', ''Reći ću ti'', ''Volim more'' i ''I još po nešto'' i donosi novih stotinak pesama.

- U knjizi su stihovi koje do sada nisam rekla, predstavljaju moj razgovor sa samom sobom, moja razmišljanja o više različitih oblasti. To su pesme o mojim impresijama, doživljajima sveta, onom što je na mene ostavilo utisak, a posvećene su i nekim dragim ljudima, prirodi i ljubavi. Slučajno se podesilo da knjigu predstavljam na dan kada je pre četiri godine preminuo Dragan Tošić, moj dugogodišnji saradnik i recenzent svih do tada objavljenih knjiga. Velika mi je čast da se i na ovaj način odužim čoveku koji mi je davao prve savete kada sam ulazila u svet poezije – kazala je Tošićeva i ponosno istakla da je jedina kolor ilistracija u knjizi delo njenog unuka Bogdana Stefanovića, učenika prvog razreda osnovne škole, na temu ''Ljubav''.

Autorka kaže da uvek ima inspiraciju, pesme joj same dolaze, a njeno je samo da ih zabeleži, sakupi i objavi u knjizi kako bi doprle do drugih ljudi. Ljubav je glavni motiv i vodilja, stihovi nastaju u bilo koje doba dana i na bilo kom mestu, a raduje je što se sviđaju čitaocima. Ovo je njena deveta knjiga, izdavač je Biblioteka Vukovog zavičaja, a recenziju je napisala Nevena Mitrović, profesor srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji Vuk Karadžić