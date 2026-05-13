Evo gde se nalazi 5 novih kamera za brzinu na putu kroz Makedoniju ka Grčkoj

Sezona letovanja uveliko se bliži, a hiljade srpskih turista koji se automobilom spremaju za put ka Grčkoj moraće da obrate posebnu pažnju na jednu važnu novinu!

Na auto-putu kroz Severnu Makedoniju, tačnije na najprometnijoj deonici ka graničnom prelazu Evzoni, nedavno je postavljeno pet novih kamera za merenje brzine. Kako vam paprene kazne ne bi upropastile dugoočekivani odmor, dobro zapamtite ove lokacije i prilagodite vožnju.

Stranica Nikana.gr objavila je spisak lokacija pet novih kamera za brzinu na putu kroz Makedoniju ka Grčkoj:

- Pred isključenje za Skoplje

- Pred najpoznatije mesto za pauzu u Makedoniji - Bastion plaza fast food

- Vrlo blizu druge - na oko 5 km od posle Bastion plaza odmorišta

- Posle isključenja za Veles

- Posle četvrte naplatne stanice, odmah na izlazu iz tunela

- Posebno obratite pažnju na deonicama sa ograničenjem brzine od 70km/h, tu najčešće stoje patrole i radar i ima ih na više mesta duž puta, najčešće iza krivina - navodi Nikana.gr.