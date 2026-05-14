Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na šest lokacija.

  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Kostolac, P.D. PRIM d.o.o. 9-14 časova
  • Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Tutin, Kuća mira 10-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

