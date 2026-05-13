Redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je arhijerejskom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu koju služi patrijarh srpski Porfirije.

Saboru prisustvuju vladike SPC iz celog sveta. Svečani početak Sabora SPC biće označen tradicionalnim "prizivom Duha Svetog" nakon liturgije.

Radni deo najvišeg jerarhijskog, crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela SPC, pod predsedništvom patrijarha Porfirija i uz učešće arhijereja, počeće sutra u kripti Spomen hrama Svetog Save na Vračaru.

Patrijarh Porfirije: Da se svi molimo za jedinstvo crkve, ono je nepobedivo! Sutra nastavak zasedanja (KURIR TV)

Po proceduri određenoj Poslovnikom o radu, zasedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti koje dostavlja Sveti Arhijerejski Sinod.

Zasedanje će biti nastavljeno razmatranjem izveštaja o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda.