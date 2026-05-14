Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Sveti prorok Jeremija.

Prema predanju, prorok Jeremija bio je poznat po svojim proročanstvima i upozorenjima carevima i narodu zbog idolopoklonstva i udaljavanja od vere. Zbog toga je često bio proganjan, zatvaran i u nemilosti vlasti, ali je ostao upamćen kao jedan od velikih starozavetnih proroka.

Narodna verovanja u Srbiji vezana za ovaj praznik uglavnom se odnose na zaštitu od zmija. U pojedinim krajevima zadržao se običaj da se rano ujutru lupa u tiganj ili druge metalne predmete uz izgovaranje posebnih reči kako bi se zmije oterale od kuća i domaćinstava.

"Jeremija u polje, a sve zmije u more! Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala, oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela".

Veruje se i da na današnji dan ne treba otvarati britvu, koristiti iglu i konac, niti se češljati, kako se ne bi "privlačile“ zmije tokom godine. Takođe, prema narodnom običaju, treba paziti da se za nekim ne vuče pertla ili konac, jer se smatra da to simbolično priziva gmizavce.