Punih 30 godina u sistemu stručnog obrazovanja ne postoji smer za popravku i održavanje liftova, što otvara niz važnih pitanja u praksi.

Ko danas zapravo servisira liftove, kako se organizuje njihovo održavanje, čija je nadležnost u stambenim zgradama i koliko su građani često suočeni sa kvarovima i dugim čekanjem na popravke. Odgovore na ova pitanja daje Igor Čurčić JP "Gradsko stambeno”.

Ko je nadležan

Stambene zajednice su vlasnici svih zajedničkih delova stambene zgrade.

- Oni odlučuju kome će poveriti održavanje, da li će liftove dati javnom preduzeću ili drugom ovlašćenom servisu. Od tog trenutka odgovornost preuzimamo mi. Svi liftovi koji su u našim sistemima imaju redovan mesečni servis i godišnju tehničku kontrolu koju obavlja nezavisni tehničar. Za 60 godina nismo imali nijedan teži incident. -  Igor Čurčić izjavio za Kurir Televiziju.

Problem nastaje sa liftovima koji nemaju nikakvo održavanje. Apelujem na ljude da uđu u sistem, jer kada lift održava "Gradska stambena", obezbeđena je 24-časovna pokrivenost intervencijama, redovan mesečni servis i godišnja tehnička kontrola. Svetski prosek starosti liftova iznosi oko 25 godina, dok je u Beogradu on između 43 i 44 godine. To nisu sistemi koji mogu da rade bez ograničenja, a kada tehnička kontrola utvrdi da više ne ispunjavaju bezbednosne standarde, moraju biti isključeni iz upotrebe. -  objasnio Čurčić.

Kako izgleda procedura prijave ukoliko ljudi želi da se uključe u bezbednosni sistem.

Upravnik zgrade treba da podnese pisani zahtev, da bi se uključili u sistem. Uvek izlazimo na teren kada neku zgradu potencijalno primimo u sistem održavanja. Sve informacije dostupne su na zvaničnom sajtu. Za kontakt telefonom može se pozvati broj 11011, dok je za pisanu komunikaciju na raspolaganju e-mail adresa jpgs@stambeno.com. Na sajtu je dostupan i lajv čet za direktnu komunikaciju sa zaposlenima. Svaka radna jedinica radi od 7.30 do 15.30 časova. - objasnio Čurčić

