Sve više građana u Srbiji domaće proizvode kupuje preko interneta, direktno od proizvođača, a društvene mreže postale su prava mala pijaca na kojoj se nude kulen, kobasice, slanina, čvarci, med i drugi tradicionalni proizvodi.

Kupci kažu da ih privlači domaći kvalitet, dok proizvođači ističu da na ovaj način lakše dolaze do mušterija širom zemlje.

Posebnu pažnju poslednjih dana izazvao je simpatičan video jedne porodice koja je na društvenim mrežama reklamirala prodaju domaćih suhomesnatih proizvoda i meda.

U opuštenoj atmosferi predstavili su ono što proizvode na svom gazdinstvu - kulen, sremske kobasice, slaninu, čvarke, mast, ali i lipov i livadski med.

Video je brzo privukao veliki broj komentara. Dok su jedni tvrdili da su cene previsoke, drugi su branili proizvođače i poručivali da domaći kvalitet ima svoju cenu.

- Ljudi bi da jedu domaće, a da plate kao industrijsko iz marketa - glasio je jedan od komentara.

Mnogi su posebno isticali da se proizvodi prave od svinja sa njihove farme, bez masovne proizvodnje i industrijskih dodataka, što kupcima uliva dodatno poverenje.

U oglasu je objavljen i cenovnik proizvoda:

Kulen u kati 3.500 dinara/kg

dinara/kg Kulen u štapu 3.000 dinara/kg

dinara/kg Slanina 2.000 dinara/kg

dinara/kg Suve sremske kobasice 1.800 dinara/kg

dinara/kg Čvarci 1.500 dinara/kg

dinara/kg Blago prodimljene kobasice1.400 dinara/kg





Domaća mast, pakovanje od 5 kilograma je 2.000 dinara.

Od pčelinjih proizvoda u ponudi su:

Lipov med - 1.000 dinara po kilogramu

- dinara po kilogramu Livadski med - 1.000 dinara po kilogramu

Ovakvi oglasi poslednjih godina postaju sve češći, naročito na Fejsbuku, Instagramu i TikToku, gde mali proizvođači pokušavaju da bez posrednika prodaju ono što sami prave. Kupci, sa druge strane, sve češće biraju upravo ovakvu kupovinu jer žele domaću hranu i poznato poreklo proizvoda.