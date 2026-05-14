Drač

Drač je jedno od najposećenijih albanskih letovališta, smešteno na severu zemlje, uz Jadransko more. Grad je poznat po dvadeset kilometara dugoj plaži sa plićakom i finim peskom gde Srbi masovno dolaze.

Turisti najčešće biraju hotele u Golemu, Kavaji i Ćeretu, sa "olinkluziv" uslugom i bazenom. Cena noćenja u hotelu sa četiri zvezdice, udaljenom stotinak metara od plaže, kreće se već od 69 evra po osobi.

Ksamil - "evropski Maldivi"

Ksamil Foto: Youtube printscreen

Ksamil, malo mesto u jonskoj regiji, nedaleko od granice sa Grčkom, sve je popularniji među turistima iz regiona. Poznat po peščanim plažama i tirkiznom moru, idealan je za odmor u junu, julu, ali i tokom septembra i oktobra. Noćenje sa doručkom u Ksamilu može se pronaći već za 35 evra po osobi. Inače, ovo letovalište je poznato i kao "evropski Maldivi" upravo zbog tirkiznih voda i belih peščanih plaža koje podsećaju na egzotične destinacije.

Saranda i Valona - povoljan luksuz na Jonskom i Jadranskom moru

Saranda je pogodno letovalište za sve uzraste, sa smeštajem od 27 evra po osobi, dok Valona, grad na spoju Jadranskog i Jonskog mora, nudi noćenja od 37 evra po osobi, ali i luksuzne opcije u hotelima sa pet zvezdica po ceni od 119 evra.

Jeftin smeštaj, lepe plaže i blizina Srbije razlog su što sve više turista iz regiona bira Albaniju kao destinaciju za letovanje.

Valona Foto: Paolo Polidori / Alamy / Profimedia