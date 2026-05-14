Slušaj vest

Sve veći broj turista iz Srbije odlučuje da letnji odmor provede u Albaniji, gde kvalitetno letovanje ne znači i visoke troškove. Za razliku od popularnih destinacija poput Grčke, Crne Gore ili Hrvatske, cene smeštaja u Albaniji niže su i do 30-40 odsto, što ovu zemlju čini izuzetno privlačnom za porodice, parove i mlade, navodi Albanija.rs.

Drač 

Drač je jedno od najposećenijih albanskih letovališta, smešteno na severu zemlje, uz Jadransko more. Grad je poznat po dvadeset kilometara dugoj plaži sa plićakom i finim peskom gde Srbi masovno dolaze.

Turisti najčešće biraju hotele u Golemu, Kavaji i Ćeretu, sa "olinkluziv" uslugom i bazenom. Cena noćenja u hotelu sa četiri zvezdice, udaljenom stotinak metara od plaže, kreće se već od 69 evra po osobi.

Ksamil - "evropski Maldivi"

Ksamil
Ksamil Foto: Youtube printscreen

Ksamil, malo mesto u jonskoj regiji, nedaleko od granice sa Grčkom, sve je popularniji među turistima iz regiona. Poznat po peščanim plažama i tirkiznom moru, idealan je za odmor u junu, julu, ali i tokom septembra i oktobra. Noćenje sa doručkom u Ksamilu može se pronaći već za 35 evra po osobi. Inače, ovo letovalište je poznato i kao "evropski Maldivi" upravo zbog tirkiznih voda i belih peščanih plaža koje podsećaju na egzotične destinacije.

Saranda i Valona - povoljan luksuz na Jonskom i Jadranskom moru

Saranda je pogodno letovalište za sve uzraste, sa smeštajem od 27 evra po osobi, dok Valona, grad na spoju Jadranskog i Jonskog mora, nudi noćenja od 37 evra po osobi, ali i luksuzne opcije u hotelima sa pet zvezdica po ceni od 119 evra.

Jeftin smeštaj, lepe plaže i blizina Srbije razlog su što sve više turista iz regiona bira Albaniju kao destinaciju za letovanje.

Valona
Valona Foto: Paolo Polidori / Alamy / Profimedia

Cene hrane i pića u restoranima u Albaniji

  • Večera za dve osobe (brza hrana) - 6 evra (700 dinara)
  • Večera za dve osobe u restoranu (piće, glavno jelo, salata) - od 25 evra (3.000 dinara)
  • Obrok u internacionalnim fast food restoranima (KFC) - 5 evra (600 dinara)
  • Jelo sa piletinom ili junetinom - 4-7 evra (450-800 dinara)
  • Jelo sa biftekom - 8-14 evra (900-1.700 dinara)
  • Pasta - 3.5-7 evra (400-800 dinara)
  • Pasta sa morskim plodovima - 5-9 evra (600-1.000 dinara)
  • Riba sa prilogom (orada, brancin) - 7-12 evra (800-1.500 dinara)
  • Pica za dve osobe - 5-8 evra (600-900 dinara)
  • Kuvana jela - 3-6 evra (350-700 dinara)
  • Domaće pivo (0.5l) - 1.5 evro (180 dinara)
  • Inostrano pivo (0.33) - 2 evra (240 dinara)
  • Kapućino - 1 evro (120 dinara)
  • Gazirana pića - 1.5 evra (180 dinara)
  • Rakija - 1 evro (120 dinara)
  • Skenderbeg (konjak) - 1.2 evra (140 dinara)
  • Vino (čaša) - 3 evra (360 dinara)
Ne propustiteDruštvoSmeštaj za 10 noći od 80€, prevoz još toliko: Ovo su najjeftinijie destinacije i termini u Grčkoj - bagatela
olimpik bič.jpg
DruštvoNoćenje u hotelu 30€, hrana u restoranu 7! Ova destinacija u komšiluku zaludeli turiste, a cene bagatela
Drač Albanija
Društvo"OZBILJAN PROPUST DOMAĆINA - NIJE KAO ŠTO JE NEKAD BILO" Dragan dugo letuje u Albaniji, ali sada ga je ovo iznenadilo
Screenshot 2025-08-10 103601.jpg
Društvo"Tamo se ne vraćam više" Pukla sezona u popularnom letovalištu: Srbin 20 godina letovalo ovde, a sad se šokirao FOTO
Ksamil 1.jpg