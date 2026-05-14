Noćenje u hotelu s doručkom 27€, kafa i rakija po evro, a tek večera u restoranu...: Srbi na letovanje hrle na "evropske Maldive" Iće i piće bagatela
Sve veći broj turista iz Srbije odlučuje da letnji odmor provede u Albaniji, gde kvalitetno letovanje ne znači i visoke troškove. Za razliku od popularnih destinacija poput Grčke, Crne Gore ili Hrvatske, cene smeštaja u Albaniji niže su i do 30-40 odsto, što ovu zemlju čini izuzetno privlačnom za porodice, parove i mlade, navodi Albanija.rs.
Drač
Drač je jedno od najposećenijih albanskih letovališta, smešteno na severu zemlje, uz Jadransko more. Grad je poznat po dvadeset kilometara dugoj plaži sa plićakom i finim peskom gde Srbi masovno dolaze.
Turisti najčešće biraju hotele u Golemu, Kavaji i Ćeretu, sa "olinkluziv" uslugom i bazenom. Cena noćenja u hotelu sa četiri zvezdice, udaljenom stotinak metara od plaže, kreće se već od 69 evra po osobi.
Ksamil - "evropski Maldivi"
Ksamil, malo mesto u jonskoj regiji, nedaleko od granice sa Grčkom, sve je popularniji među turistima iz regiona. Poznat po peščanim plažama i tirkiznom moru, idealan je za odmor u junu, julu, ali i tokom septembra i oktobra. Noćenje sa doručkom u Ksamilu može se pronaći već za 35 evra po osobi. Inače, ovo letovalište je poznato i kao "evropski Maldivi" upravo zbog tirkiznih voda i belih peščanih plaža koje podsećaju na egzotične destinacije.
Saranda i Valona - povoljan luksuz na Jonskom i Jadranskom moru
Saranda je pogodno letovalište za sve uzraste, sa smeštajem od 27 evra po osobi, dok Valona, grad na spoju Jadranskog i Jonskog mora, nudi noćenja od 37 evra po osobi, ali i luksuzne opcije u hotelima sa pet zvezdica po ceni od 119 evra.
Jeftin smeštaj, lepe plaže i blizina Srbije razlog su što sve više turista iz regiona bira Albaniju kao destinaciju za letovanje.
Cene hrane i pića u restoranima u Albaniji
- Večera za dve osobe (brza hrana) - 6 evra (700 dinara)
- Večera za dve osobe u restoranu (piće, glavno jelo, salata) - od 25 evra (3.000 dinara)
- Obrok u internacionalnim fast food restoranima (KFC) - 5 evra (600 dinara)
- Jelo sa piletinom ili junetinom - 4-7 evra (450-800 dinara)
- Jelo sa biftekom - 8-14 evra (900-1.700 dinara)
- Pasta - 3.5-7 evra (400-800 dinara)
- Pasta sa morskim plodovima - 5-9 evra (600-1.000 dinara)
- Riba sa prilogom (orada, brancin) - 7-12 evra (800-1.500 dinara)
- Pica za dve osobe - 5-8 evra (600-900 dinara)
- Kuvana jela - 3-6 evra (350-700 dinara)
- Domaće pivo (0.5l) - 1.5 evro (180 dinara)
- Inostrano pivo (0.33) - 2 evra (240 dinara)
- Kapućino - 1 evro (120 dinara)
- Gazirana pića - 1.5 evra (180 dinara)
- Rakija - 1 evro (120 dinara)
- Skenderbeg (konjak) - 1.2 evra (140 dinara)
- Vino (čaša) - 3 evra (360 dinara)