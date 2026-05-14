Marko Dojčinović (43) i njegova supruga Katarina (33) iz prokupačkog sela Mala Planapodneli su 2024. godine krivičnu prijavu zbog nesavesnog pružanja medicinske pomoći protiv Opšte bolnice Prokuplje, tačnije protiv dežurnih u porodilištu. Oni su prijavu podneli zato što je njihova tek beba preminula samo dva dana posle rođenja u Universizetsko-kliničkom centru Niš.

Dok se porodica već dve godine nada odgovorima i pravdi, stiglo je rešenje suda u kojem se navodi da nema osnova za lekarsku grešku.

- Podneta je žalba i sada čekamo odluku Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Smatramo da u predmetu postoji više propusta, što potvrđuju i sudska veštačenja u kojima se navodi da je došlo do propusta ordinirajućeg lekara. Međutim, i pored dopunskih veštačenja, dobili smo informaciju da sud nije našao dovoljno osnova za pokretanje krivičnog postupka - rekla je je Katarina Dojčinović za emisiju "Puls Srbije".

Katarina Dojčinović Foto: Kurir Televizija

Dojčinović je navela da se čeka odluka tužilaštva o žalbi i opisala je kako se uredna trudnoća završena bolnim ishodom, uz niz administrativnih i proceduralnih nelogičnosti nakon porođaja.

- O tome da li postoji mogućnost da se slučaj pokrene ispočetka za sada nismo razgovarali. Očekujemo da će Više javno tužilaštvo u Nišu razmotriti našu žalbu i ponovo sagledati celokupnu dokumentaciju.Trudnoća je bila uredna, bez ikakvih problema, sve je bilo u terminu.

Otišla sam u porodilište sa očekivanjem da ću se vratiti kući sa bebom, ali sam na kraju izašla bez nje. Dodatno je bilo bolno to što sam, i pored svega, dobila poklon za majku i novorođenče, kao i dokument sa čestitkom na prinovi, iako je osoblje znalo da je beba preminula. Kasnije nisam dobila izvinjenje. Nakon nekoliko dana dobila sam i zdravstvenu knjižicu za dete, a potom i umrlicu - rekla je Katarina.

"Stiskala me, sekla naživo"

Katarina je, prisećajući se događaja sa porođaja, kroz suze detaljno opisala trenutke koje, kako kaže, ni danas ne može da zaboravi.

- Kada sam ušla u salu i kada je doktorka odredila da porođaj može da počne, ja napone nisam imala, imala sam samo bolove. Babici sam rekla da sam takav problem imala i sa prvim detetom, na šta mi je babica rekla da to nema veze. Davala sam veštačke napone, u jednom momentu mi je babica prišla i stiskala mi je stomak u gornjem delu da mi pomogne da dete izađe. Nije imalo efekta, ona se sve više naginjala i stiskala i stiskala i tako mi je blokirala rad leve ruke.

U jednom momentu, koliko se ona popela, njena zadnjica je bila na mom licu. Kako me je stisla, ja sam počela da se gušim. Stavljali su mi masku za disanje, ja i dalje nisam mogla da dišem. Doktorka me je sekla naživo, ja i sada osećam kako mi koža puca. Nakon toga uzet je vakuum, prvi pokušaj nije uspeo, nešto je palo nakon drugog pokušaja, nakon čega je doktorka rekla da se odmah pozove dežurni doktor da uradi carski rez. Zbog nedostatka kiseonika, ja padam u nesvest... - rekla je Katarina u suzama i dodala:

- U jednom trenutku sam izgubila svest i kasnije se sećam samo delimičnih fragmenata događaja. Nakon porođaja, beba je odmah prebačena u drugu ustanovu. Kasnije sam primetila i tragove medicinskog materijala na telu, kao i ozbiljne povrede i podlive, što mi je dodatno izazvalo sumnju u način na koji je sve sprovedeno - ispričala je Dojčinović u svojoj potresnoj ispovesti za Kurir televiziju.

Beba je rođena 28. avgusta u večernjim satima, ali je hitno prebačena za Niš, gde je preminula 31. avgusta, u 1.23 posle ponoći. U otpusnoj listi UKC Niš navedeno su kao uzrok hospitalizacije i prateće završne dijagnoze, čak njih 11!

