“20 evra za kilo ovog voća?!" Turisti u Grčkoj ostali bez teksta zbog cena na pijaci - detaljni iznosi
Sezona odmora u Grčkoj za naše turiste često znači uživanje u suncu, moru i lokalnoj hrani, ali cene voća i povrća na pijacama u Nea Peramosu mogle bi mnoge ostaviti bez teksta. Dok paradajz i lubenica imaju razumne cene, kilogram trešanja dostiže neverovatnih 20 evra.
Na jednoj maloj uličnoj pijaci u popularnom letovalištu Nea Peramos, ponuda voća i povrća deluje primamljivo osim ako pogled ne padne na cenu trešanja. Za kilogram ove omiljene letnje voćke turisti bi morali da odvoje 20 evra, što je cenu koja mnoge ostavlja u neverici.
- Malo nas je cena ostavila bez teksta - navodi se u objavi koja se pojavila na Fejsbuk stranici Nikana.gr.
S druge strane, cene drugog voća i povrća su znatno pristupačnije.
Paradajz se kreće od 1,80 do četiri evra po kilogramu, paprike su 3,5 evra, malo pakovanje jagoda pet evra, jabuke dva, kivi tri, a lubenica 2,5 evra po kilogramu.
Podsetimo, prve domaće trešnje stigle su i na beogradske pijace, a cene su iznenadile potrošače. Na pijaci Đeram kilogram se prodaje po ceni od oko 1.000 dinara, dok su uvozne trešnje iz Španije još skuplje. Prošle godine u istom periodu, cena ovog voća dostizala je i do 1.500 dinara po kilogramu, što je za mnoge kupce bio prevelik izdatak.