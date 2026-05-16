U Beogradu je danas gotovo nemoguće pronaći stan za manje od 100.000 evra. Ipak, za isti budžet i dalje je moguće kupiti kuću često sa većom kvadraturom, dvorištem i dodatnim objektima.

Za garsonjeru u centru grada može se dobiti objekat od oko 100 kvadrata, sa terasom i dvorištem u Batajnici, Barajevu, Obrenovcu ili Sopotu.

U agencijama za nekretnine kažu da kupci pokušavaju da nađu balans između cene i kvaliteta života. Ipak kupovina kuće je opcija za one koji su spremni na kompromise. Pre svega da im nije sve nadohvat ruke i da moraju duže da putuju do posla.

Centar pruža udobnost i štedi vreme, ali je nedostižan za većinu kupaca. Stručnjaci napominju da su kuće u naseljima van grada više opcija za one koji bi inače za izdvojeni novac mogli da kupe mali stan u Mirijevu ili na Vidikovcu.

Međutim njima je nekad periferija isplativija, jer dobijaju veći prostor. Ako rade na Novom Beogradu ili u centru, zbog gužve u saobraćaju, nekada stižu brže iz Novih Banovaca ili Pazove, nego iz ovih naselja koja važe za gradska.

Gde je najveća potražnja za kućama?

Na sajtu 4zida trenutno se nalazi 2.000 oglasa za prodaju kuća u Beogradu. Najveći broj njih se odnosi na kuće od 100 do 150 kvadrata.. Najbolja ponuda je u prigradskim opštinama: u Barajevu, Mladenovcu, Sopotu, Lazarevcu i Obrenovcu.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za prvu polovinu 2025. godine, najveće interesovanje je bilo za kupovinu kuća u Obrenovcu. U ovoj opštini su sklopljena 124 kupoprodajna ugovora. Dok su na drugom i trećem mestu Grocka i Voždovac sa po 117 prodatih kuća.

Koliko su cene porasle?

Gledano po beogradskim opštinama drastične su razlike kada se porede cene najskupljih prodatih kuća.

Tako je pre pet godina, kupac koji je izdvojio najveću sumu novca za kuću u Barajevu, taj objekat platio 150.000 evra. Dok je u prvoj polovini prošle godine najskuplja kuća u ovoj opštini plaćena 247.000 evra.

Značajan rast cena je zabeležen i u ostalim prigradskim opštinama. U oglasima se retko može naći nekretnina koja košta manje od 100.000 evra, a da ispunjava sve uslove za život i da joj nije potrebno kompletno renoviranje.

Koliko je kvadrat kuće jeftiniji od stana?

Neretko se dešava da se za kvadrat stana u centru mogu kupiti i tri kvadrata u zgradi na obodu grada. Statistika pokazuje da su cene po kvadratu, kada su u pitanju kuće, još povoljnije.

Na primer:

Miljakovac: kuće ~1.542 €/m², stanovi ~2.400 €/m²

kuće ~1.542 €/m², stanovi ~2.400 €/m² Mirijevo: kuće ~1.700 €/m², stanovi ~2.438 €/m²

Cena kvadrata kuće je manja od cene kvadrata stana, jer su stanovi uglavnom na skupljim lokacijama i lakše se izdaju.

S druge strane, tražnja za kućama je manja, podrazumeva veće troškove održavanja i često se dešava da cela kuća bude jeftinija od manjeg stana, iako ima više kvadrata.

Cene zavise od lokacije, površine kuće i zemljišta, ali i od stanja u kojem se nekretnina nalazi.

Konkretni primeri iz oglasa

Na tržištu se i dalje mogu naći kuće ispod 100.000 evra, ali često uz određene kompromise.

Neki od primera:

Vranić (Barajevo) : kuća 72 m² + plac 15 ari – 88.000 evra

: kuća 72 m² + plac 15 ari – 88.000 evra Umčari: kuća 99 m² na 10 ari - 90.000 evra

kuća 99 m² na 10 ari - 90.000 evra Ugrinovci: započeta kuća 200 m² - 79.000 evra

Ove nekretnine često zahtevaju adaptaciju, ali nude značajno više prostora u odnosu na stanove u istom cenovnom rangu.

Od skromnih kuća za adaptaciju do luksuznih vila

Razlike u cenama kuća su velike i zavise od lokacije i stanja:

Rušanj: 580 - 2.160 €/m²

580 - 2.160 €/m² Borča: 711 - 2.300 €/m²

711 - 2.300 €/m² Batajnica: 714 - 2.000 €/m²

714 - 2.000 €/m² Obrenovac: od 350 do 3.300 €/m²

U Surčinu se kuće mogu kupiti za 487 evra po kvadratu, ali najskuplja nekretnina ovog tipa u oglasima na 4zida je u rangu sa luksuznim vilama u Beogradu i košta 4.300 evra za m².

Najpovoljnije cene, na osnovu oglašenih nekretnina su u Kaluđerici, gde se najskuplja kuća prodaje za 1.240 evra po m².

Pančevo i Stara Pazova kao alternativa

Iako administrativno ne pripadaju Gradu Beogradu, Pančevo i naselja u opštini Stara Pazova postaju sve privlačniji za kupce koji sebi ne mogu da priušte visoke cene kvadrata u gradu.

U Pančevu se cene kuća kreću od 470 do 1.720 evra, dok je prosečna cena oglašenih stanova 1.200 evra.