Buvljaci su posebna vrsta avanture za sve ljubitelje neobičnih predmeta i jeftinih kupovina. Poznato je da na ovim mestima možete naići na markiranu odeću od 100 do 200 dinara, obuću od 300 do 3.000 dinara, ali i očuvane starine.

Knjige se često prodaju za 200 dinara, igračke od 50, stripovi za 100, umetničke slike za 500, a ponekad se nađe i vredna oprema ili retki antikviteti čija cena dostiže hiljade evra. Mnoge stvari i dalje nose etiketu proizvođača, a cenkanje je gotovo obavezno, a gužva i guranje konstatno pa je potrebno dosta živaca i strpljenja.

Na Reditu se pokrenula polemika nakon objave u kojoj je korisnik pitao da li vredi otići na buvljak kao i kakva su iskustva ostalih korisnika.

- Subota što ranije. Nemoj da te bude sramota da se cenkaš. Da citiram pijačare "pa na pijac smo, brate” - piše u prvom komentaru, dok neki iskusni kupci navode da bi trebalo nositi skromniju garderobu:

Objava sa Redita sa savetima za kupovinu na buvljaku

- Ne pitaj za cenu odmah nego skupi više stvari koje ti se sviđaju i na kraj ga pitaj: "Brate kolko za sve ovo?":

- 2.000!

- U, bre, spusti malo...

- Dobro, daj 1.500.

- Mogu da ti dam 10 evra ako hoćeš?

- Daj, ajde!

Praktična iskustva su raznolika, ali svi se slažu da vrednost buvljaka nije samo u novcu.

- Vredi otići! Kupila sam "levis" original farmerice iz 90-tih za 500 kinte - već četvrta godina kako ih nosim - mrdnule nisu. Onda čaše za viski iz Jugoslavije retro predobre - napisala je jedna korisnica, dok su ostali savetovali strpljenje prilikom kupovine:

