Markirana garderoba 100, igračke 50, obuća 300 dinara: Srbi otkrili šta su sve kupili na buvljaku za bagatelu, pa raspametili sve - ovako ćete proći jeftinije
Buvljaci su posebna vrsta avanture za sve ljubitelje neobičnih predmeta i jeftinih kupovina. Poznato je da na ovim mestima možete naići na markiranu odeću od 100 do 200 dinara, obuću od 300 do 3.000 dinara, ali i očuvane starine.
Knjige se često prodaju za 200 dinara, igračke od 50, stripovi za 100, umetničke slike za 500, a ponekad se nađe i vredna oprema ili retki antikviteti čija cena dostiže hiljade evra. Mnoge stvari i dalje nose etiketu proizvođača, a cenkanje je gotovo obavezno, a gužva i guranje konstatno pa je potrebno dosta živaca i strpljenja.
Na Reditu se pokrenula polemika nakon objave u kojoj je korisnik pitao da li vredi otići na buvljak kao i kakva su iskustva ostalih korisnika.
- Subota što ranije. Nemoj da te bude sramota da se cenkaš. Da citiram pijačare "pa na pijac smo, brate” - piše u prvom komentaru, dok neki iskusni kupci navode da bi trebalo nositi skromniju garderobu:
- Ne pitaj za cenu odmah nego skupi više stvari koje ti se sviđaju i na kraj ga pitaj: "Brate kolko za sve ovo?":
- 2.000!
- U, bre, spusti malo...
- Dobro, daj 1.500.
- Mogu da ti dam 10 evra ako hoćeš?
- Daj, ajde!
Praktična iskustva su raznolika, ali svi se slažu da vrednost buvljaka nije samo u novcu.
- Vredi otići! Kupila sam "levis" original farmerice iz 90-tih za 500 kinte - već četvrta godina kako ih nosim - mrdnule nisu. Onda čaše za viski iz Jugoslavije retro predobre - napisala je jedna korisnica, dok su ostali savetovali strpljenje prilikom kupovine:
Kako proći jeftinije
- Kad se pogađaš ili pitaš za cenu nemoj odmah da pitaš za ono što te interesuje nego pitaj prvo za dve, tri stvari okolo, pa tek onda za ono što želiš. Obavezno se cenkaj, a ako ti ne spuste cenu prvremeno odustani od kupovine i napravi krug, pa u povratku kupi. Ponudi im koliko ti je prihvatljivo i kaži da nemaš više. Sve si potrošio na ostale gluposti što si "kupio". S vremenom kada pojedinim prodavcima postaneš stalna mušterija dobićeš povlašćeni status - glasio je jedan od komentara.