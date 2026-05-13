Višegodišnje istraživanje naučnika Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) pokazalo je da izloženost kondenzatu elektronskih cigareta dovodi do ozbiljnih molekularnih promena, čak i pri kratkotrajnoj izloženosti malim dozama koje nisu citotoksične.

Iako se u javnosti često predstavljaju kao manje štetna alternativa, elektronske cigarete imaju ozbiljan efekat na ćelije koje oblažu disajne puteve. To potvrđuje rad srpskih naučnika koji je nedavno krunisan objavljivanjem naučne studije, a koji je u emisji Prvog programa Radio Beograda "U ritmu dana" obrazložila naučni savetnik i rukovodilac grupe za funkcionalnu genomiku i ćelijsku toksikologiju u IMGGI dr Aleksandra Divac Rankov.

Izloženost elektronskim cigaretama dovodi do oštećenja ćelija pluća Foto: Shutterstock

Šta se dešava u plućima?

Istraživanje je sprovedeno in vitro, na ćelijskim kulturama, a fokus je bio na molekularnim mehanizmima i zdravlju ćelija pluća nakon kontakta sa parom.

- Pokazali smo da izloženost tim elektronskim cigaretama dovodi do oštećenja ćelija pluća, do toga da su proteini pogođeni najviše - da se ne sintetišu kako treba, da ih ima manje i da je njihova raznolikost smanjena - ističe dr Divac Rankov.

Ona dodaje da su pogođene i mitohondrije, delovi ćelije zaduženi za proizvodnju energije, te da ceo proces predstavlja "veliki stres za ćelije". Posebno zabrinjava činjenica da su promene na proteinima trajne.

- Naši proteini pod ovim delovanjem su trajno promenjeni. Komponente iz tečnosti se vezuju i menjaju naše proteine, koji ostaju takvi i postaju ili nefunkcionalni ili toksični za ćeliju, što dodatno narušava funkcionisanje pluća - objašnjava doktorka.

Arome kao dodatna opasnost

Tečnost za elektronske cigarete sadrži nosače (polietilenglikol i biljni glicerol) koji su bezbedni u ishrani, ali čiji efekti pri udisanju nisu dovoljno ispitani. Uz nikotin, ključni faktor štetnosti su arome.

- Različite arome imaju vrlo različite, ali sve veoma štetne efekte na ćelije pluća. Najgora varijanta je kada imate sve zajedno i agresivne arome poput cimeta ili mentola. U našim istraživanjima, kombinacija mentola i lubenice pokazala se kao najgora - navodi dr Divac Rankov.

Prema njenim rečima, ovi procesi, uključujući i oštećenje metabolizma lipida, direktno su uključeni u nastanak hroničnih bolesti poput astme, plućne fibroze i hronične opstruktivne bolesti pluća, a mogu povećati i rizik od kancerogeneze.

Nova epidemija među mladima

Podaci Instituta "Milan Jovanović Batut" pokazuju da deca u Srbiji počinju da koriste elektronske cigarete već sa 11 godina, dok je najveći broj korisnika u dobi od 18 do 35 godina.

- Elektronske cigarete prave novu epidemiju pušenja i negiraju pozitivne efekte kampanja protiv klasičnog pušenja. Marketinški su predstavljene kao nešto što nije štetno, što lepo miriše i izgleda, pa deluju kao alternativa deci, što je apsolutno pogrešno - upozorava dr Divac Rankov.

Istraživanja na zebricama: Šta ostavljamo potomstvu?

Budući da su elektronske cigarete u komercijalnoj upotrebi tek od 2006. godine, dugoročni efekti na ljude još uvek nisu poznati. Zbog toga naučnici u IMMGI koriste model sistem ribice zebrice za transgeneracijska istraživanja.

- Pratimo ribice koje su bile izložene u nultoj generaciji i posmatramo njihovo potomstvo kroz još dve generacije da vidimo kako su im geni promenjeni i da li postoje epigenetske modifikacije. Ono za šta bi kod ljudi trebalo 75 godina, ovde možemo videti za godinu dana - kaže doktorka i najavljuje prve rezultate poređenja generacija za oko mesec dana.

Kao najopasniju naviku, dr Divac Rankov ističe "dvostruko korišćenje" - istovremenu upotrebu klasičnih i elektronskih cigareta, što je kombinacija koja se prema novim istraživanjima nikako ne preporučuje.

Kurir.rs/ RTS