

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kog inače nije priznao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kristijan Šmit, posle pet godina podneo je ostavku.

Njegov mandat je drugi najduži u istoriji jednog visokog predstavnika u BiH, od 27. maja 2021. godine kada je izabran na tu funkciju.

Naveo je da je on lično odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, međutim u javnosti se spekuliše da to nije stvarni razlog, već pritisak Amerike i njenog predsednika Donalda Trampa. Predsednik SNSD Milorad Dodik, koji je svih ovih godina prkatično bio u ključajućim odnosima sa Šmitom, nije propustio priliku da likuje i podseti svet da "Šmit iz BiH odlazi onako kako je u nju došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani.

"Pokušao je mnogo zla da napravi, alil je na kraju svojim delovanjem potvrdio samo jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva", poručio je Dodik.

Da li je ovo novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu? Bolje ili teže? Šta je razlog odlaska, pritisak Amerike ili samostalna odluka?



