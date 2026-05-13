ODLAZAK KRISTIJANA ŠMITA IZ BIH: Da li je ovo novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu? Šta je razlog odlaska, pritisak Amerike ili samostalna odluka?
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kog inače nije priznao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kristijan Šmit, posle pet godina podneo je ostavku.
Njegov mandat je drugi najduži u istoriji jednog visokog predstavnika u BiH, od 27. maja 2021. godine kada je izabran na tu funkciju.
Naveo je da je on lično odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, međutim u javnosti se spekuliše da to nije stvarni razlog, već pritisak Amerike i njenog predsednika Donalda Trampa. Predsednik SNSD Milorad Dodik, koji je svih ovih godina prkatično bio u ključajućim odnosima sa Šmitom, nije propustio priliku da likuje i podseti svet da "Šmit iz BiH odlazi onako kako je u nju došao, bez legitimiteta, bez odluke Saveta bezbednosti UN i bez međunarodnog prava na svojoj strani.
"Pokušao je mnogo zla da napravi, alil je na kraju svojim delovanjem potvrdio samo jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva", poručio je Dodik.
Gosti Usijanja:
Tomo Kovač, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske u ratu
Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja dnevnog lista "Politika"
Perko Matović, savetnik ministra informisanja
Milan Jolović, pukovnik u penziji (video uključenje)
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig