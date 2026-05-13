13.maj Dan Ozne i Udbe nekada se tajno proslavljao. Na godišnjicu osnivanja Ozne otvara se jedna od najkontroverznijih i najmračnijih tema naše istorije. Od posleratnih obračuna i progona „klasnih neprijatelja“, preko informbirovaca i Golog otoka, pa sve do delovanja Udbe i tajnih operacija protiv emigracije - govori se o sistemu koji je decenijama vladao kroz strah, kontrolu i apsolutnu moć države.

Marko Lopušina, novinar i pisac i Tomislav Kresović, novinar i publicista bili su gosti emisije "Puls Srbije" i tom prilikom govorili o ovoj temi.

Glavni cilj Ozne bila je borba protiv unutrašnjeg neprijatelja. Za Josipa Broza Tita, Ozna i Udba bile su važnije čak i od vojske. Lopušina ističe da je Tito bio agent Međunarodne internacionale komunista i socijalista, te da u njegovom interesu nije bilo srpsko nacionalno pitanje:

- Njegov cilj je bio razvoj Jugoslovenstva i Jugoslavije. On je preuzeo dosta od Aleksandra Karađorđevića, kao i generale Kraljevine Jugoslavije kako bi formirao svoju vlast. Osnivali su tajnu službu za zaštitu naroda ali je upravo ona svaki put radila protiv svog naroda, jer je unutrašnji neprijatelj bio srpski narod. Mi smo ubrzo izgubili nacionalni karakter i postali smo Jugosloveni. Aleksandar Leka Raković, nazvan Marko, nije bio Srbin, pravoslavac već jugosloven i internacionalni komunista - kaže Lopušina i dodaje:

- Tita nije interesovalo nacionalno pitanje i u svom izveštaju je jednom napisao da je uhapšeno i tretirano 3,7 miliona građana, od kojih je 50.000 završilo na robiji. Maltretirao je ljude, Ozna i Udba su imale staljinistički sistem bezbednosti. Mi Srbi smo prihvatii da je Srbija prva formirala ove dve organizacije, te da je krenula prva u nacionalni teror svog naroda. To uopšte nije tačno.

Glavna prepreka - Srbija

Kresović navodi da je Komunistička partija Jugoslavije, pod uticajem Kominterne i politike definisane na Drezdenskoj konferenciji 1928. godine, srpsko pitanje posmatrala kao ključni problem Balkana.

- Na osnovu toga je i podignut ustanak 1941. godine protiv versajske Jugoslavije i kasnije formiranjem tajne službe Ozne, odnosno Udbe 1946. godine. Glavna prepreka im je bila Srbija. Naređenje je bilo da je potrebno ući u Beograd i Srbiju kao okupatorsku sredinu, bez velike milosti a to se i videlo prilikom žrtvovanja velikog broja mladih ljudi na Sremskom frontu. Od oktobra 1944 do oktobra 1945. godine je desetine hiljada ljudi streljano u Beogradu bez bitnog suđenja. To je uradila Ozna.

Tvrdi da je jugoslovenski duh ostao sve do danas aktuelan, što se vidi na primeru pisanja ćirilicom i ponašanju ljudi.

- Udba i Ozna su bile organizacije koje su pripremale raspad Jugoslavije uz pomoć stranih službi: Britanske i Nemačke službe, a kasnije su se i Amerikanci uključili.

Potpuna kontrola društva

Lopušina kaže da su Udba i Ozna imale svoje odeljenje u svakoj opštini i regionu pomoću čega su vršile potpunu kontrolu društva:

- Mi smo postali cinkaroši svojih rođaka, kumova i tako dalje. To je bilo ugrađeno u sistem a ti si kao državni činovnik bio u obavezi da štitiš poredak i revoluciju.

