Mladi programer iz Kragujevca tvrdi da je u stanu u kojem je kratko živeo doživeo jezive prizore, a komšije su mu potvrdile da nije jedini, podgrevajući verovanja o "ukletim" kućama i stanovima u Srbiji.

U Srbiji, priče o ukletim kućama i građevinama vekovima kruže među komšijama i prijateljima, od planinskih sela do urbanih centara poput Beograda i Kragujevca. Iako se danas uglavnom smeštaju u domen zabave i televizijskih emisija, mnogi građani tvrde da su doživeli čudne i nelogične pojave u nekim stanovima i starim građevinama - od neobičnih zvukova i buke po noći, preko neočekivanih hladnih talasa, do priviđenja i vizija koje teško mogu da se objasne racionalno.

Takva mesta često bivaju "ukleta" u pričama jer ljudi traže uzrok za neobjašnjive događaje i stresne situacije.

Psiholozi i istraživači tvrde da su pojave koje se pripisuju ukletoj energiji najčešće rezultat kombinacije faktora: loše izolacije i starosti objekta, buka sa tavana ili zidova, problemi sa instalacijama, ali i ljudske sugestibilnosti i stresa. Noćne vizije i osećaj prisustva nečega nepoznatog mogu biti posledica umora, promenjenog ritma spavanja, anksioznosti ili snažne maštovitosti.

Priče o ukletim kućama i stanovima se mogu čuti širom Srbije

Priča programera iz Kragujevca, koji je za emisiju "Srpske misterije" ispričao da je usled noćne pojave ugledao lik raščupane žene, pokazuje kako lična iskustva, uz komšiluk i šire društvene priče, lako grade narativ o "ukletoj" nekretnini.

I dok racionalna objašnjenja leže u ljudskoj percepciji i fizičkim uzrocima, strah i fascinacija tim pričama i dalje inspirišu nove generacije da veruju u postojanje stanova i kuća koje kao da odbijaju svakoga ko pokuša da u njima ostane duže vreme.

Njegove tvrdnje prenosimo u celosti.

Priča koja ledi krv u žilama

- Pre par godina, kada sam raskinuo sa dugogodišnjom devojkom, iznajmio sam stan. Našao sam stan, izuzetno dobra lokacija, cena povoljna, pomislim u sebi: "Čoveče, ovo je super! " I ni na kraju pameti, šta će sve da se izdešava u tom nekom narednom periodu. I sad, naravno, ja sam se uselio u stan, prošlo je par dana, u međuvremenu neke sitne buke, računam možda na tavanu i tako dalje, komšije dolaze na vrata, misle da sam ja sad tu nešto kao sam čovek, pa organizuje razne neke stvari - počeo je svoju priču programer, koji je želeo da ostane anoniman.

Buđenje iz sna

Međutim, jedne noći, oko 11, 12 časova otprilike, desilo se, kako je tvrdio, nešto jako čudno.

- Iz sna se probudim, odem do toaleta, vraćam se u sobu, gasim ovu lampu pored kreveta, ležem i polako nastavljam da spavam. Duboki san, osećam da neko se povlači ispod pokrivača... Sad računam, ajde, to je bila jedna mačka u kući, a inače ne volim baš mačke, ali ova je baš bila umiljata, mazila se i tako, računam, eto, ona je možda legla, mislim, noć je hladna. I ovako već, ona se meškolji i tako dalje, daj da vidim šta je, o čemu se radi, već se budim po drugi put, podižem se i ima šta da vidim - tvrdi mladić i dodaje:

Jeziv prizor

- Znači, stravičan prizor. Znači, prizor, ja ne mogu da vam opišem... Vidim babu koja je raščupana, iskolačena, ma jednostavno "karakondžula"! Strašno. Računam, ovo je san. Nekako dođe to jutro. Zvoni sat, budim se, ustajem, maltene mamuran, kao da sam bančio cele noći. Srećem komšinicu tu u komšiluku, ispričam taj san, a ona mi kaže:

"Nisi jedini kome se to dogodilo".

- Sad razmišljam, možda baš iz tog razloga seniko i nije zadržavao duže od mesec dana...