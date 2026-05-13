Dirljiva priča

Od beskućnika do krštenja

Otac Bojan svedoči i o jednom posebno dirljivom iskustvu. Pre dve godine u crkvu je došao Rejmond, čovek bez doma i s veoma teškom životnom pričom. Upravo u srpskoj crkvi pronašao je toplinu, prihvatanje i novi početak.

- Nosio je težak životni krst, ali i srce koje je tražilo dom. Tada su ga Džordž i Džen Ozborn sreli, zagrlili i prihvatili kao svog. Od prvog dana nisu ga ostavili samog. Postali su mu prijatelji, porodica, a kasnije i kumovi na njegovom krštenju. Na neki način, usvojili su ga srcem - kaže otac Bojan.

Danas je Rejmond deo crkvene zajednice koja mu je, kako kaže, vratila veru u ljude i smisao života.