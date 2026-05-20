Slušaj vest

Gost emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji pre dve godine bio je Brano Vučetić iz Bratunca, čija je ispovest tada duboko potresla javnost zbog stravičnih događaja koje je preživeo kao dete tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Kada mu je ubijena majka, imao je svega devet godina. Samo tri meseca kasnije, u decembru 1992. godine, u selu Bjelovac i njegovoj okolini u stravičnom napadu muslimanskih snaga za samo nekoliko sati ubijeno je 109 Srba.

Kako je tada ispričao, tokom napada snaga pod komandom Nasera Orića i sam je teško ranjen, sa više desetina gelera u telu. Naveo je da je nakon ranjavanja zarobljen i odveden u logor, gde je proveo 56 dana u veoma teškim uslovima, uz glad, batine i bez adekvatne medicinske pomoći. Nakon napuštanja logora i dolaska u komandu srpske vojske saopštili su mu da nema ko da ga dočeka i da niko od njegovih nije preživeo.

Foto: Kurir Televizija

Upad muslimana u kuću

Vučetić je se prisetio kako je izgledalo kad su muslimanski vojnici upali u kuću u kojoj se tada nalazio sa komšinicom Mirom, njenom sedmomesečnom bebom i starcom Dostanom.

- Sakrili smo se u potkrovlju i trudili se da ostanemo neprimetni. Mira je držala šaku na ustima bebe jer je ona mnogo plakala. Ipak, pronašli su nas. Ja sam već, kao i Mira bio teško ranjen od eksplozije bombe koju su prethodno bacili na našu kuću. Desna stana lica mi je bila razvaljena i nisam mogao da pomeram vilicu. Jedan od vojnika me je kad me je ugledao zgrabio i bacio na krevet. Ja sam tada imao devet godina, prisetio Vučetić.

A drugi vojnik izdao je brutalnu naredbu:

- Drugi vojnik naredio je da se vežemo Mira, ja i baka Dostana. Oštrio je nož pred nama i rekao da će da dovrši posao koji su započeli pre pola sata, sat i da oni kolju četničku decu i četnike. Neko ko ima devet i po godina, ko je ranjen i ko je u tom trenutku primio preko dvadeset gelera u telo, koji ne može priča...

Mislim da je besmisleno govoriti da li je njega trebalo vezati da ne bi pružao otpor. I gospođa Mira je bila ranjena i krvarila je, a baka Dostana ima preko šezdeset godina i više. Mi smo bespomoćni protiv njih svakako, a kamoli sa svim tim posledicama ranjavanja.

Foto: Kurir Televizija

Ipak, dogodila se izvesna sreća u nesreći.

- U svoj toj konfuziji i nesreći imali smo malo sreće jer je jedan od vojnika naredio da se odvežemo. Rekao je da je on komandir te akcije i da će on kada dođe trenutak odlučivati o našoj sudbnini.

Da li će da nas ubije, zakolje ili šta već da radi. U tom trenutku su nas odvezali. Nakon što su pobili sve što se kretalo, posle par sati su nas prebacili iz te kuće u sledeću kuću kod komšije. U tom trenutku kad smo izašli videli smo da su i životinje pobijene.

Najpotresniji trenutak u životu

Tada je ugledao jedan od najtežih, najpotresnijih i najtužnijih trenutaka u svom životu.

- Između te dve kuće bio je jedan voćnjak. U njemu sam video svog brata. Sedeo je nepomičan. Bio je mrtav, ali u tom trenutku nisam znao da li je živ. Nadao sam se sve vreme nakon toga da je možda živ. Imao je 17 godina - ispričao je Brano pre dve godine.

Nakon toga vojska ih je sprovela u logor za Srbe blizu Srebrenice gde je proveo 56 dana u gladovanju i bio svirepo mučen i zlostavljan. Na putu ka logoru njemu kao ni njegovoj komšinici Miri koja je takođe bila ranjena, nije skoro uopšte davana hrana niti ukazivana neophodna medicinska pomoć.

Posle paklenog boravka u logoru on i Mira pušteni su u razmeni zarobljenika. Miru, njeno dvoje dece bebu Nemanju i malu ćerku Olju dočeka je njen suprug i otac dece.

- To je za film, taj prizor kada otac vidi svoju decu i suprugu žive. Emocije su prejake - ispričao je tada kroz suze Brano.

Ali malog Brana nažalost nije dočekao niko.

- Nikoga nije bilo. Saznao sam da su mi i otac i brat ubijeni. Ostao sam sam.

Branova majka stradala je tri meseca pre masakra u selu Bjelovac.

Danas, dve godine nakon emitovanja te ispovesti, priča Brana Vučetića i dalje ostaje jedno od najpotresnijih svedočenja o ratnim stradanjima civila tokom sukoba u Bosni i Hercegovini. Njegovu kompletnu ispovest pogledajte u videu u nastavku teksta:

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.