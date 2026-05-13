Slušaj vest

Na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje Republike Srbije i Mađarske, ove nedelje se u vazdušnom prostoru i na teritoriji dveju susednih zemalja održava vazduhoplovna vežba prekograničnog traganja i spasavanja "CROSS LANDING 2026" .

Na prvoj zajedničkoj vežbi ratnih vazduhoplovstava Srbije i Mađarske uvežbavaju se procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području.

Danas su aktivnosti realizovane na sportskom aerodromu "Bikovo" u okolini Subotice i u kasarni "Aerodrom" u Somboru, a vežba se nastavlja sutra na vojnom poligonu i sportskom aerodromu na jugu Mađarske. Fokus je na pravovremenom reagovanju na aktivirane signale za pokretanje operativnog procesa, kao i na pružanju prve pomoći i medicinskoj evakuaciji povređenih vazdušnim putem.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Na vežbi učestvuju helikopterske jedinice 204. i 98. vazduhoplovne brigade, spasioci iz 63. padobranske brigade i medicinski timovi iz Uprave za vojno zdravstvo, kao i pripadnici mađarskog 86. helikopterskog puka. Koriste se helikopteri H-145M, koji se nalaze u naoružanju i Vojske Srbije i Mađarske vojske.

Rukovodilac vežbe potpukovnik Vladan Milosavljević iz Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO ističe da je zadovoljan uspešnom realizacijom prvog dela vežbe, uz ocenu da je cilj ispunjen i da je zadatak izvršen bezbedno.