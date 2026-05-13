Slušaj vest

Elvis Rović (29) nestao je 6. maja, na Đurđevdan, u Novom Sadu. 

Naime, kako kaže njegova supruga, Elvis je tog prepodneva krenuo na posao, ali tamo nikad nije stigao, dok supruga dodaje da je nestao na Ribarskom ostrvu. 

Na sebi je imao crne pantalone sa džepovima, crnu majicu i jaknu, sportske je građe, visok oko 180 cm i ima oko 80 kg.

Nestanak je prijavljen policiji i Registru nestalih lica Srbije, a supruga moli sve koji znaju nešto o Elvisu da jave na broj telefona 062/154-1-333.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoNestao Luka (21) iz Šapca! Poslednji put viđen pre dva dana u Novom Sadu, porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Luka Bogićević nestao u Novom Sadu
DruštvoMISTERIJA NESTANKA MIROSLAVA IZ NOVOG SADA NJEGOVU SESTRU MUČI VEĆ DVE DECENIJE: Izašao na parkingu u Ljubljani i - nestao?! Snežana otkrila čudne stvari
Screenshot 2025-11-23 094048.jpg
DruštvoNestao Bane iz Novog Sada: Niko ga nije video od drugog dana Božića, imao je crveni bicikl (FOTO)
12.jpg
DruštvoNestao Željko Vujadinov (56) u Novom Sadu: Porodica moli za pomoć, pretpostavlja se da bi se mogao kretati po Veterniku i okolini
Željko Vujadinov