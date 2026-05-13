Elvis Rović (29) nestao je 6. maja, na Đurđevdan, u Novom Sadu.

Naime, kako kaže njegova supruga, Elvis je tog prepodneva krenuo na posao, ali tamo nikad nije stigao, dok supruga dodaje da je nestao na Ribarskom ostrvu.

Na sebi je imao crne pantalone sa džepovima, crnu majicu i jaknu, sportske je građe, visok oko 180 cm i ima oko 80 kg.

Nestanak je prijavljen policiji i Registru nestalih lica Srbije, a supruga moli sve koji znaju nešto o Elvisu da jave na broj telefona 062/154-1-333.