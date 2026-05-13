Elvis Rović (29) nestao je 6. maja u Novom Sadu nakon što je krenuo na posao. Porodica i supruga apeluju na građane da jave bilo kakvu informaciju o njegovom kretanju
Apel
Nestao muškarac (29) u Novom Sadu: Elvis krenuo na posao i nestao, porodica moli za pomoć! (FOTO)
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Elvis Rović (29) nestao je 6. maja, na Đurđevdan, u Novom Sadu.
Naime, kako kaže njegova supruga, Elvis je tog prepodneva krenuo na posao, ali tamo nikad nije stigao, dok supruga dodaje da je nestao na Ribarskom ostrvu.
Na sebi je imao crne pantalone sa džepovima, crnu majicu i jaknu, sportske je građe, visok oko 180 cm i ima oko 80 kg.
Nestanak je prijavljen policiji i Registru nestalih lica Srbije, a supruga moli sve koji znaju nešto o Elvisu da jave na broj telefona 062/154-1-333.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši