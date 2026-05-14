Slušaj vest

Ekipe Elektrodistribucije Srbije intenzivno rade rekonstrukciju niskonaponske mreže u Zapadnoj Srbiji, na lokacijama gde je bilo oštećenja tokom vremenskih nepogoda prošle zime. Nakon brzih intervencija kojima je električna energija vraćena u domaćinstva, povoljni vremenski uslovi sada se koriste za trajno unapređenje infrastrukture i stabilnije snabdevanje.

Radovi su u toku u opštini Osečina, na području između Belotića i Komirića, u zaseocima Bogdanovići i Obradovići. Do ovih sela dolazi se makadamskim i šumskim putevima, a meštani se uglavnom bave stočarstvom, zbog čega im je pouzdano snabdevanje električnom energijom od ključnog značaja. Na terenu se svakodnevno podižu novi stubovi i razvlače vodovi na niskonaponskoj mreži. Elektromonteri ističu da se radi ubrzano i na više deonica istovremeno, uz podršku kolega iz drugih ogranaka, ali i značajnu pomoć meštana.

Foto: EPS/Radenko Živković

Elektromonter Stefan Petrić naglašava značaj te saradnje. – Osim kolega pomažu i meštani, pre svega u raskresu jer se često stabla nalaze na privatnom posedu. Mnogo nam znači i kada meštani otkriju gde je kvar i dojave ga na vreme – kaže Petrić. Prošle zime često se dešavalo da mrežu pokidaju visoka stabla van koridora dalekovoda, koja su rasla na privatnim posedima, zato je molba za građane da poseku stabla sklona padu. Meštanin Žika Bogdanović, koji živi od stočarstva, ističe koliko mu stabilno snabdevanje strujom znači za svakodnevni rad.

– Svakodnevno proizvodim između 200 i 250 litara mleka. Ako struja nestane na nekoliko sati, ceo trud može da propadne. Zato ovi radovi za mene znače mnogo – kaže on, dodajući da meštani rado pomažu ekipama na terenu.

Šef poslovnice u Osečini, Dragiša Petrašević kaže da su tokom zimskih nepogoda sanirani najhitniji kvarovi, ali da je sada fokus na sistemskom uređenju mreže kako bi se predupredili novi problemi.

– Intenzivno radimo na otklanjanju svih slabih tačaka i apelujemo na korisnike za razumevanje, posebno kada je reč o obezbeđivanju pristupa parcelama tokom radova na čišćenju trasa – kaže Petrašević. Ova rekonstrukcija deo je aktivnosti EDS, naročito u brdsko-planinskim krajevima koji su posebno osetljivi na vremenske nepogode. Cilj je da se, nakon iskustava iz prethodne zime, obezbedi stabilnija i pouzdanija elektroenergetska mreža za sve korisnike.