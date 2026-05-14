Nova istraživanja pokazala su koje evropske destinacije su najpovoljnije za vikend-putovanja, a troškovi života u njima znatno su niži nego u ostatku kontinenta.

Dok cene avionskih karata rastu zbog sukoba na Bliskom istoku, putovanja postaju sve skuplja za veliki broj turista. Ipak, istraživanje platforme Solo Female Travelers otkrilo je nekoliko evropskih destinacija u kojima vikend-odmor može da košta znatno manje nego što mnogi očekuju.

Istraživači su analizirali podatke sajta Numbeo za 49 evropskih destinacija, dok su iz istraživanja izostavljene Rusija, Belorusija i Ukrajina zbog rata i nepouzdanih podataka. Takođe nisu uključene teritorije poput Ostrva Men, Džerzija, Gernzija, Gibraltara i Farskih Ostrva.

Tim je zatim izračunao prosečne dnevne troškove za solo putnika kroz šest kategorija potrošnje: obrok u povoljnom restoranu, kafa ili kapućino, flaširana voda od 0,33 litra, lokalni prevoz, bioskopska karta i noćenje u jednosobnom apartmanu u centru grada.

Ceo vikend za samo 50 evra

Istraživanje je pokazalo da vikend u Severnoj Makedoniji može da košta svega 52,38 evra.

Skoplje, glavni i najveći grad Severne Makedonije, ima više od 500.000 stanovnika. Ova balkanska država nema izlaz na more i graniči se sa Grčkom, Albanijom, Bugarskom, Kosovom i Srbijom. Prema podacima istraživanja, obrok u povoljnom restoranu u Skoplju košta oko 6,50 evra, kapućino 1,90 evra, dok flašica vode od 0,33 litra iznosi oko jedan evro.

Prema podacima sajta World Population Review, Severna Makedonija se nalazi među "najbezbednijim zemljama sveta", zahvaljujući niskom nivou rizika prema Globalnom indeksu mira.

Na drugom mestu našla se Bosna i Hercegovina, gde vikend za solo putnika košta oko 54,66 evra. Slede Moldavija sa 54,93 evra i Srbija, gde prosečan vikend za jednu osobu iznosi oko 61,65 evra.

Zanimljivo je da ukupni troškovi za sve četiri najjeftinije destinacije gotovo odgovaraju ceni jednog vikenda u najskupljoj evropskoj državi za ovakav tip putovanja.

Ova zemlja tri puta skuplja od Srbije

Naime, Lihtenštajn je proglašen najskupljom destinacijom za solo vikend-putovanja, sa prosečnim troškom od čak 222,66 evra. To je više od četiri puta skuplje od Severne Makedonije.

Lihtenštajn je za manje od jednog evra prestigao susednu Švajcarsku, gde vikend prosečno košta 221,70 evra. Najveći trošak u Lihtenštajnu predstavljaju restorani i svakodnevni izdaci. Prosečan obrok tamo košta oko 27 evra, što je više nego duplo iznad evropskog proseka od oko 15 evra.

Mar Pages, suosnivačica platforme Solo Female Travelers, rekla je:

- Lihtenštajn je možda mala zemlja, ali su troškovi sve samo ne mali. Zanimljivo je da glavni razlog visokih cena nije smeštaj, već svakodnevna potrošnja – od običnog obroka do kafe. Za solo putnike koji planiraju evropsko putovanje, ovo istraživanje pokazuje koliko razlike u troškovima među evropskim destinacijama mogu biti ogromne i koliko izbor destinacije pravi veliku razliku.