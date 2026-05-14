Tamo gde se Crveno more spaja sa mirnijim ritmom odmora, a dani protiču između peščane plaže, šetališta i elegantnog hotelskog ambijenta, letovanje dobija onu prijatnu lakoću zbog koje se gost potpuno prepušta odmoru.

Sahl Hasheesh je jedno od najlepše uređenih letovališta na obali Crvenog mora, poznato po dugom šetalištu, mirnijoj atmosferi i elegantnim hotelskim kompleksima koji se pružaju uz peščane plaže. Za razliku od življih delova Hurgade, ovde se odmor odvija u sporijem ritmu – uz more, sunce, uređene plaže i ambijent koji posebno odgovara gostima koji žele više mira, prostora i komfora.

Poseban šarm Sahl Hasheesha daju šetalište uz obalu i Old Town piazza deo, gde se tokom dana uživa u pogledu na more, a uveče u opuštenoj atmosferi letovališta. Upravo zbog takvog spoja mora, elegancije i odmora, ovo letovalište poslednjih godina postaje jedan od najprivlačnijih delova egipatske obale. Na obali Sahl Hasheesha, direktno uz peščanu plažu i glavno šetalište, nalazi se SRNTY Sahl Hasheesh 5★, ex Serenity Sky Arc. Hotel pripada Serenity hotelskom lancu i koncipiran je kao elegantan resort uz more, sa savremenim enterijerom, prostranim smeštajnim jedinicama, restoranima, barovima, bazenima, sportskim sadržajima, animacijom za odrasle i decu, kao i spa i wellness zonom.

Hotel je udaljen svega nekoliko minuta hoda od centra Sahl Hasheesha i Old Town piazza dela, a nalazi se oko 25 km južno od Hurgade i aerodroma u Hurgadi.

Raspolaže sa ukupno 380 soba i apartmana različitih kategorija, što ga čini pogodnim izborom kako za parove, tako i za porodice i goste koji žele sadržajan odmor na obali Crvenog mora.

Hotel se nalazi na privatnoj peščanoj plaži, gde su gostima bez doplate dostupne ležaljke i suncobrani. Na plaži su dostupne i privatne kabane, sadržaji za sportove na vodi i mogućnost ronjenja, što ovu lokaciju čini posebno zanimljivom gostima koji žele da istraže podvodni svet Crvenog mora.

Sobe su moderno uređene i opremljene king size ili twin ležajevima, LED TV-om, mini-barom, kupatilom sa tuš kabinom, kao i peglom i daskom za peglanje. Superior sobe imaju balkon ili terasu i pogled ka bašti, Premium sobe pogled ka bazenu, dok Swim Up sobe gostima omogućavaju direktan izlaz na zajednički bazen sa terase.

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, uz samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima. Glavni obroci služe se u restoranu Celestia Restaurant & Terrace, gde su predviđeni doručak, ručak, večera i kasna večera. Gostima su na raspolaganju i kasni doručak u Infinity Lobby Baru, lagani bife, snack bife, sladoled, Infinity Lobby Bar koji radi 24 časa, SOL Pool Bar i Sunstone Beach Restaurant & Bar na plaži. Hotel ima i à la carte restorane Asian Fusion, Sushi & Teppanyaki i italijanski restoran.

Boravak dodatno upotpunjuju tri bazena, uključujući grejani bazen i grejani dečiji bazen, kao i aktivnosti poput water ball-a, padela, stonog tenisa i odbojke na pesku. U okviru hotela organizuju se dnevne aktivnosti i zabave pored bazena.

Za najmlađe goste predviđene su kreativne aktivnosti, radionice, interaktivne igre, face painting, mini disko i dečiji show programi, kao i poseban grejani dečiji bazen. U okviru hotela nalaze se Spa centar i fitness centar, namenjeni gostima koji žele dodatno opuštanje i rekreaciju tokom odmora.

SRNTY Sahl Hasheesh 5★predstavlja odličan izbor za goste koji žele elegantan odmor uz more, uređeno okruženje i mirniju atmosferu Crvenog mora. Spoj peščane plaže, šetališta, modernog hotelskog ambijenta i sadržaja za porodice i parove čini ovaj hotel idealnim mestom za opušten i sadržajan odmor u Egiptu.

