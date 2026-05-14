Slušaj vest

Želimir Crnobrnja, koji je juče stupio u štrajk glađu, danas se nalazi na svom placu oko kog, kako tvrdi, već godinama vodi borbu protiv izvršenja. Kako navodi, upravo je ponudio dodatnih 140.000 evra kako bi sačuvao imovinu koju je, pošteno kupio pre 15 godina.

Suočen sa pritiskom izvršitelja, kako je rekao, želi da skupo plati svoju grešku i još jednom, po drugi put, kupi svoj plac. Međutim, izvršitelji to odbijaju i pošto-poto žele da se dokopaju Željkovog placa, Crnobrnja navodi da je cilj izvršnog postupka isključivo da mu se oduzme plac.

Crnobrnja tvrdi da je spreman da ide do kraja u borbi za svoju imovinu i da neće odustati uprkos, kako kaže, višegodišnjem pritisku i pokušajima da ostane bez objekta u kojem je više od decenije.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Želimir Crnobrnja stupio je juče u 12 časova u štrajk glađu, navodeći da već godinama vodi borbu da sačuva objekat koji je, kako tvrdi, pošteno kupio pre 15 godina. On ističe da je spreman da ugrozi sopstveno zdravlje i ide "do kraja", kako bi dokazao svoju istinu i, kako kaže, sprečio otimanje imovine.

- Danas u 12 časova stupio sam u štrajk glađu zbog nepravde koja mi se godinama ponavlja. Spreman sam da idem do kraja, po cenu lične tragedije, jer više nemam drugi način da se borim za pravdu - izjavio je Crnobrnja.

Prema njegovim tvrdnjama, spor se vodi oko hale koju je kupio od Agima Ukića, ali nije uspeo da izvrši prenos vlasništva. Kako tvrdi, njegov objekat je postao predmet izvršenja iako, prema njegovim rečima, nije dužnik u tom postupku.

- Traže tri puta više novca nego što je procenjena vrednost objekta. Smatram da je sve osmišljeno kao klasična iznuda i pokušaj da mi se oduzme ono što sam pošteno stekao - naveo je on.

Foto: Privatna arhiva

Crnobrnja tvrdi i da su on i njegov pravni tim pronašli pet nekretnina koje se, kako kaže, vode na Agima Ukića, zbog čega smatra da nije bilo osnova da se postupak usmeri na njegov objekat.

- Moji advokati i ja pronašli smo pet stanova koji se vode na Agima Ukića. Postavljam pitanje zašto su te nekretnine prikrivene, a teret stavljen na moju halu. Jedini zahtev koji imam jeste da se predmet ponovo pregleda i utvrdi zbog čega je do svega ovoga došlo - rekao je Crnobrnja.

On dodaje da je o čitavom slučaju obavešteno i Ministarstvo pravde, kojem je, kako tvrdi, dostavljena kompletna dokumentacija.

- Po ko zna koji put, po zakonu se otima imovina čoveku koji ne duguje i koji je treće lice u postupku. Pored svega ovoga, ja i moji advokati pronašli smo pet nekretnina dužnika Agima Ukića, što nam govori da su te nekretnine bile sklonjene iz postupka, dok je teret stavljen na moju halu koju sam pošteno platio, ali nisam uspeo da prevedem na svoje ime. O svemu je javnost već obaveštena. Moj jedini zahtev je da se predmet detaljno preispita i da se utvrdi kako je došlo do toga da izvršenje bude usmereno na moju imovinu - poručio je Crnobrnja.