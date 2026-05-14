AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI DANAS ŠIROM SRBIJE: Evo koje uslove treba da ispunjavate da biste donirali
Veliki broj pacijenata svakodnevno zavisi od dobrovoljnih davalaca krvi, dok stabilnost rezervi ostaje jedno od ključnih pitanja zdravstvenog sistema. Koliko jedinica krvi trenutno ima, koje krvne grupe nedostaju i da li su zalihe dovoljne za sve kojima je transfuzija potrebna, za Kurir televiziju otkrila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
- Dobra vest je da su u ovom trenutku rezerve krvi relativno stabilne, što je i cilj kojem se teži, odnosno da se svakog dana prikupi između 300 i 400 jedinica krvi kako bi se održao stabilan nivo zaliha. Ipak, izdvajamo da su negativne krvne grupe u manjem obimu u odnosu na pozitivne, ali nisu na drastično niskom nivou. Poziv je upućen svim građanima, bez obzira na krvnu grupu, kako bi se stabilne rezerve održale u dužem vremenskom periodu, imajući u vidu da se situacija menja iz dana u dan u zavisnosti od potrošnje u klinikama - navodi Mirjana.
Uslovi za dobrovoljno davanje krvi
Institut za transfuziju krvi radi svakog dana od 7 do 19 časova na adresi Svetog Save 39 na Vračaru.
- Svaka osoba koja odluči da potencijalno da krv treba da se oseća dobro, da ne uzima nikakve lekove, da nije pod terapijom, da bude odmorena i naspavana, da je pojela lagani obrok i da je unela dovoljno tečnosti. Potrebno je da ima najmanje 18, a najviše 65 godina i minimum 50 kilograma telesne težine. Kada osoba dođe u Institut ili na neku akciju na terenu, prvo popunjava upitnik, zatim prolazi kratke preglede i proveru hemoglobina. Ukoliko lekar utvrdi da je sve u redu, osoba prelazi na krevet, a sama procedura davanja krvi traje 5 do 8 minuta. - izjavila Mirjana Knežević za Kurir televiziju.
Za sve sugrađane koji žele da doniraju krv, prvo je potrebno da popune jednostavan formular. Danas je krv moguće donirati i na terenskim akcijama u Lazarevcu, Kostolcu, Mladenovcu, Obrenovcu i Tutinu, u periodu od 10 do 15 časova.
Kurir.rs/ Ivona Lekić