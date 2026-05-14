Veliki broj pacijenata svakodnevno zavisi od dobrovoljnih davalaca krvi, dok stabilnost rezervi ostaje jedno od ključnih pitanja zdravstvenog sistema. Koliko jedinica krvi trenutno ima, koje krvne grupe nedostaju i da li su zalihe dovoljne za sve kojima je transfuzija potrebna, za Kurir televiziju otkrila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

- Dobra vest je da su u ovom trenutku rezerve krvi relativno stabilne, što je i cilj kojem se teži, odnosno da se svakog dana prikupi između 300 i 400 jedinica krvi kako bi se održao stabilan nivo zaliha. Ipak, izdvajamo da su negativne krvne grupe u manjem obimu u odnosu na pozitivne, ali nisu na drastično niskom nivou. Poziv je upućen svim građanima, bez obzira na krvnu grupu, kako bi se stabilne rezerve održale u dužem vremenskom periodu, imajući u vidu da se situacija menja iz dana u dan u zavisnosti od potrošnje u klinikama - navodi Mirjana.

 Uslovi za dobrovoljno davanje krvi

 Institut za transfuziju krvi radi svakog dana od 7 do 19 časova na adresi Svetog Save 39 na Vračaru.

- Svaka osoba koja odluči da potencijalno da krv treba da se oseća dobro, da ne uzima nikakve lekove, da nije pod terapijom, da bude odmorena i naspavana, da je pojela lagani obrok i da je unela dovoljno tečnosti. Potrebno je da ima najmanje 18, a najviše 65 godina i minimum 50 kilograma telesne težine. Kada osoba dođe u Institut ili na neku akciju na terenu, prvo popunjava upitnik, zatim prolazi kratke preglede i proveru hemoglobina. Ukoliko lekar utvrdi da je sve u redu, osoba prelazi na krevet, a sama procedura davanja krvi traje 5 do 8 minuta. -  izjavila Mirjana Knežević za Kurir televiziju.

Za sve sugrađane koji žele da doniraju krv, prvo je potrebno da popune jednostavan formular. Danas je krv moguće donirati i na terenskim akcijama u Lazarevcu, Kostolcu, Mladenovcu, Obrenovcu i Tutinu, u periodu od 10 do 15 časova.

