Slušaj vest

Udruženje "Humani čovjek" uputilo je apel za pomoć porodici preminulog protojereja Bogdana Stjepanovića, koji je preminuo 11. maja tokom lečenja u Turskoj, navodeći da je potrebno prikupiti sredstva za izmirenje troškova lečenja i obaveza prema klinici, kao i za prevoz njegovog tela u Bijeljinu.

Iz ovog humanitarnog udruženja saopšteno je da porodica sama nije u mogućnosti da podnese troškove, koji kako navode, iznose 200.000 evra.

- Obraćamo vam se u izuzetno teškim i bolnim trenucima za porodicu pokojnog oca Bogdana Stjepanovića. Kako bi njegovo telo bilo prevezeno kući i dostojanstveno ispraćeno od strane porodice, prijatelja i svih koji su ga voleli, neophodno je izmiriti troškove lečenja i obaveze prema klinici - naveli su iz udruženja "Humani čovjek".

Dodali su da svaka donacija, bez obzira na iznos, predstavlja pomoć porodici u ovim teškim trenucima, te pozvali građane da podele apel kako bi stigao do što više ljudi.

U objavi su navedeni i računi za uplatu pomoći:

Žiro račun: 5550000063045071

Devizni račun: BA395550000063045362

SWIFT: NOBIBA22