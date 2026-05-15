Poslednjih meseci globalno tržište suočava se sa novim talasom geopolitičkih i energetskih poremećaja koji sve snažnije utiču na cene energenata, transporta i robe široke potrošnje. Među sektorima koji posebno osećaju posledice ovih promena nalazi se i tržište kafe, čije formiranje cena u velikoj meri zavisi od logistike, energije i stabilnosti međunarodnih lanaca snabdevanja.

Posebnu pažnju tržišta trenutno izaziva situacija na Bliskom istoku i rastuće tenzije povezane sa Ormuskim moreuzom, jednom od najvažnijih energetskih ruta na svetu. Kroz ovaj moreuz prolazi oko 20% svetske trgovine naftom i gasom, zbog čega svaki poremećaj ili bezbednosni rizik u tom regionu izaziva snažne reakcije na globalnom energetskom tržištu. Usled novih tenzija između SAD i Irana poslednjih meseci zabeležen je rast cena nafte na svetskim tržištima, dok stručnjaci upozoravaju da visoke cene energenata direktno povećavaju troškove transporta, logistike i proizvodnje u velikom broju industrija.

Pritisak dodatno pojačavaju problemi u pomorskom transportu. Zbog bezbednosnih rizika u Crvenom moru deo brodarskih kompanija i dalje preusmerava rute oko Rta dobre nade, što produžava vreme transporta i povećava troškove dopremanja robe prema Evropi. Upravo zbog izrazite zavisnosti od međunarodnog transporta i uvoza sirovine, tržište kafe danas veoma brzo reaguje na globalne logističke i energetske poremećaje.

Pored dužih ruta, rastu i troškovi goriva, kontejnerskog prevoza i osiguranja brodova, dok logističke kompanije upozoravaju da globalno tržište i dalje funkcioniše pod povećanim pritiskom i neizvesnošću. Stručnjaci ističu da krajnja cena proizvoda danas ne zavisi isključivo od cene sirovine. Čak i kada dolazi do oscilacija ili stabilizacije berzanskih cena pojedinih roba, ukupni troškovi dopremanja, logistike, osiguranja i distribucije mogu ostati visoki zbog energetskih i transportnih pritisaka.

Tržište kafe posebno je osetljivo na takve promene zbog izrazite zavisnosti od međunarodne trgovine i pomorskog transporta, dok evropsko tržište u velikoj meri zavisi od pravaca koji su poslednjih meseci pod dodatnim logističkim pritiskom. Dodatni pritisak stvaraju i klimatski faktori. Nestabilni vremenski uslovi i problemi sa prinosima u pojedinim zemljama proizvođačima utiču na dostupnost sirovine i povećavaju volatilnost tržišta. Rast cena energenata dodatno utiče i na druge segmente proizvodnje, od đubriva do ambalažnih materijala, pri čemu pojedine vrste ambalaže povezane sa derivatima nafte beleže značajan rast cena od početka godine. Ekonomisti upozoravaju da globalno povezana tržišta danas omogućavaju mnogo brže prelivanje poremećaja iz jednog sektora u drugi nego ranije. Upravo zbog toga tema rasta cena ne može da se posmatra kao izolovan problem jedne kategorije ili industrije, već kao deo šireg globalnog ekonomskog okruženja u kojem energija, logistika i geopolitika imaju sve značajniji uticaj na svakodnevni život i potrošnju.

