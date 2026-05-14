Slušaj vest

Učenik sedmog razreda, odlučio je da sa drugarima prošeta napuštenom fabrikom IMT na Novom Beogradu, a kada je došao do dela krova propao je i pao na beton sa visine od četiri metra. Na svu sreću, dečak je zadobio lakše povrede i njemu je ukazana pomoć na Institutu za majku i dete, a izbavljen je uz pomoć Vatrogasno-spasilačke brigade.

Šef smene Vatrogasno-spasilačke brigade, Vlatko Ristić kazao je za Kurir televiziju da je jedinica dobila dojavu u 15 časova i 31 minut.

Vlatko Ristić Foto: Kurir Televizija

- Na lice mesta je upućena ekipa vatrogasaca koja je stigla za 6 minuta. Kolege su zatekle lice koje je imalo povredu noge, koje se nalazilo na podestu visine nekih 4 metra. Nije mogao da siđe s tog podesta, nije bilo stepenica, ničega. Vatrogasne ekipe su izvršile spasavanje, predale lice ekipi Hitne pomoći, tako da lice nije bilo životno ugroženo. Bilo je svesno, razumno, sve vreme je bila komunikacija, tako da imao je malo sreće - ispričao je Ristić.

Dodaje i da ovakvi slučajevi nisu toliko česti, ali se ponekada dešavaju razne povrede, pogotovo na napuštenim objektima kada dođe do nekog propadanja ili do neke teže povrede:

- Nikako ne treba posećivati napuštene objekte. Znamo da deca su radoznala, da hoće da istražuju. Takvi objekti su vrlo opasni. Ima mnogo otvora i šahti koji se ne vide. Apsolutno nije prostor gde oni trebaju da budu. Taj objekat je imao obezbeđenje, ali je tolik veliki da nisu mogli da vide njihov ulazak.

Podsetimo, dečak je zajedno s vršnjacima šetao krovom oko 15 časova, kada je propao kroz konstrukciju, sa visine od oko četiri metra.

Na lice mesta odmah su upućeni policija i vatrogasci-spasioci, koji su intervenisali i izvukli povređenog dečaka. On je zadobio prelome i hitno je prevezen u Institut za majku i dete, gde mu je ukazana medicinska pomoć.Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog događaja.

DRAMA NA NOVOM BEOGRADU: Dečak pao sa krova napuštene fabrike IMT Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs