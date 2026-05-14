Zbog problema sa strujom više od 40 rudaraTrepče jug bilo je zarobljeno u rudniku, ali su neki od njih uspeli da izađu, dok je oko 18 rudara još uvek u rudniku, izjavio je šef sindikata Ibrahim Jonuzi.

„Više od 40 rudara je zarobljeno, ali su neki uspeli da izađu pešice dok je, prema informacijama, oko 18 njih još uvek unutra, oni koji su bili u lošem zdravstvenom stanju“, rekao je Jonuzi za Kljan Kosova.

Dodao je da je opšte stanje rudara dobro.

„Njihovo opšte stanje je dobro. U komunikaciji smo sa njima, ali što više vremena provode unutra, situacija postaje sve gora. Potrebne su im hrana, voda, jer su na poslednjim rezervama“, rekao je Jonuzi.

Jonuzi je prethodno rekao da je oko 30 rudara zarobljeno u rudniku tokom noći.