Vladičin Han se tokom agresije NATO prvi put našao na meti 11. maja pre 27 godina, kada je stradalo dvoje srednjoškolaca - sedamnaestogodišnja Gordana Nikolić i godinu stariji Milan Ignjatović.

Prvo bombardovanje Vladičinog Hana odnelo je dva mlada života. Te majske večeri 1999. od gelera i detonacije nastradali su gimnazijalci Milan Ignjatović (18), maturant i njegova godinu dana mlađa devojka Gordana Nikolić (17), učenica treće godine.

Na početku rata se rodila ljubav

Milan i Gordana, dvoje tinejdžera između kojih se na početku rata rodila ljubav, tog 11. maja sastali su se kod mostića na reci Kalimanki. Svake večeri su se tu nalazili. Od mosta koji je NATO gađao bili su udaljeni oko 800 metara, a delile su ih i stambene zgrade.

Ipak, geleri su preleteli razdaljinu ne udarivši u zgrade i pogodili Milana u vrat, dok je Gogu, prema priči, eksplozija odbacila uvis, te je prilikom pada udarila o ivičnjak trotoara i polomila vrat.

Posle stravičnog udara, ona je i dalje bila živa i jedan od komšija ju je na rukama poneo ka domu zdravlja. Nažalost, nesrećna devojka nije izdržala i izdahnula je na nekoliko minuta hoda od mesta nesreće.

Na novi most preko Južne Morave agresorsi su se u dva navrata obrušili sa četiri bombe oko 21:30 časova. Na stotinak metara odatle, vazdušnom linijom oni su ubijeni, a da nisu dobili šansu čak ni da budu odvezeni u Dom zdravlja, jer su agresori teško oštetili most.

Sahranjeni zajedno

Kod mosta gde su nastradali, u blizini Gogine kuće, podignuta je spomen-česma u znak sećanja na dva prerano prekinuta života. Goga i Milan su sahranjeni zajedno na gradskom groblju u Prekodolcu. Verica i Dušan Ignjatović i Zorica Nikolić, za koje užas iz noći 11. maja nikada nije prošao, kažu da je najveći zločin ako ih zaboravimo.

U znak sećanja na njih, u Gimnaziji "Jovan Skerlić" u Vladičinom Hanu, koju su pohađali, postavljena je spomen-ploča, na kojoj je i ime šesnaestogodišnje Miljane Milić iz Surdulice, učenice te škole, koja je takođe u bombradovanju NATO ubijena sa celom porodicom.

Prilikom prvog granatiranja Vladičinog Hana više ljudi je i ranjeno i pričinjena je ogromna materijalna šteta. Među njima su Dejan Tasković koji je tada imao 26 godina, pripadnik policije I Fatima Kamberović (65) teško su povređeni i prebačeni su u vranjsku bolnicu. Pet osoba je lakše povređeno.

Pravo je čudo da su preživeli ljudi koji su bili u na samom mostu, poput Aleksandra Ilića (45) iz obližnjeg sela, Poloma, koji prošao samo sa lakšim povredama.

Teško oštećen novi most preko Južne Morave u Vladičinom Hanu se do potpisivanja mira u Kumanovu na meti NATO zločinaca našao još tri puta. Zadnji, u noći 31. maja, kada i Surdulica.

Vladičin Han je tokom 78 dana agresije NATO ubeležio četiri žrtve – četvoro mladih života je prekinuto. Pored Goge i Milana, u putničkom vozu kod Grdelice su ubijeni i Ivan i Ana Marković. Zajednički spomenik, sa stradalim vojnicima i policajcima tokom ratnih sukoba na Kosovu i Metohiji, podignut je u parku kod granatiranog mosta. Jedini dan kada se opštinski zvaničnici i predstavnici udruženja boraca okupljaju da odaju poštu stradalima je 24. mart, na dan početka bombardovanja SRJ.