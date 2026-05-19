Slušaj vest

Grčka je poznata po svojim prelepim plažama i toplim morem. Postoji mnoštvo plaža koje su idealne za porodice sa decom. Te plaže uglavnom imaju mirno more ili veoma blage talase što ih čini bezbednim za igru i kupanje.

Međutim, postoje i one druge plaže koje mogu biti opasne za posetioce iz različitih razloga, poput velikih talasa, jakih i nepredvidivih morskih struja ili visokih litica koje se nalaze iznad njih.

Čak i kada plaže važe za bezbedne, nekada i sami kupači sebe dovode u opasnost: neki rone u rizičnim vremenskim uslovima, drugi precenjuju svoju snagu i udaljavaju se previše od obale, a treći se ne pridržavaju osnovnih pravila za bezbedno plivanje, na primer da ne ulaze u more odmah nakon jela ili u slučaju konzumiranja alkohola.

Upoznavanje sa ovim opasnostima može pomoći turistima da izbegnu neželjene situacije tokom letovanja i uživaju u svojim aktivnostima. U ovom tekstu ćemo izdvojiti neke od manje bezbednih plaža u Grčkoj pa do onih na kojima treba biti posebno oprezan, i pružiti Vam dodatne savete o bezbednosti.

Lalarija – Skijatos

Foto: Printscreen Youtube/Nelstill

Lalarija je neopisivo lepa plaža na Skijatosu okružena tirkizno-plavim morem, belim šljunkom i sa brojnim posetiocima tokom leta. Međutim treba da znate da Lalarija nije potpuno bezbedna. Pre svega, ova plaža je dostupna samo sa mora i uglavnom kada vetar duva sa severa, talasi dostižu visinu od nekoliko metara, stvarajući antimamal (obrnuti talas, kontinuirani povratak talasa) koji je opasan i za kupače i za male čamce.

Meštani Skijatosa se još sećaju incidenta od pre desetak godina kada su 4 osobe pokušale malim iznajmljenim čamcem da se približe Lalariji dok je severni vetar duvao jačinom manjom od 5 Bofora. Približavajući se obali, čamac se prevrnuo i potpuno potonuo, a ljudi su satima ostavljeni na milost i nemilost suncu na kom su se "pekli" čekajući pomoć većeg broda. Pomoć je stigla uveče kasno nakon što je turistički brod došao po njih.

Sličan incident dogodio se sa tročlanom porodicom koja je na Lalariji pre nekoliko godina doživela buru. Čamac koji ih je odvezao na plažu nije mogao da priđe da ih pokupi, zbog čega su majka, otac i trogodišnja devojčica ostali nezaštićeni nekoliko sati na kiši i jakom severnom vetru.

Pre nego što krenete da se divite ovom zaista jedinstvenom pejzažu sa veličanstvenim morem, proučite vremenske prilike.

Matala - Južni Krit

Grčka. plaža Elafonisi, Krit Foto: Shutterstock

Kada u južnom delu Krita počne da duva vetar, usled pene koju prave talasi, plaža Matala postaje čisto bela i zabranjena za kupanje. More zapljuskuje ležaljke, a spasioci duvaju u pištaljke neprestano upozoravajući na opasnost.

Strm ulaz u more koji još više produbljuju veliki talasi, čak i najbolje plivače vuku ka otvorenom moru, a oni koji budu imali sreće izaći će jednog dana na obalu Libije! Iako dežurni spasioci ukazuju na opasnost uvek postoje oni koji opasnost ne prepoznaju i ne obraćaju pažnju na upozorenja. Slična situacija vlada i na plaži Agios Pavlos u prefekturi Retimno.

Plaža Tsigrado - Milos

More je na ovoj plaži predivno, ali silazak do nje je veoma opasan na šta upozorava i tabla za korišćenje staze na sopstvenu odgovornost.

Na vrhu litice i na visini od oko 50-ak metara silazak do plaže Tsigrado počinje kroz klanac koji je veoma uzak i klizav od peska i šljunka. Nakon toga se nastavlja drvenim merdevinama pa onda uz pomoć konopca stižete do novog uskog i klizavog dela gde vas čekaju druge merdevine za silazak na obalu.

Turisti koji su bili ovde kažu da je silazak uživo mnogo teži nego što je opisano i da su iz straha odustali od posete plaži.

Plaža Nas – Ikaria

Iako na ostrvu Ikarija ne letuje veliki broj naših turista treba znati da se na severu ostrva nalazi poznata plaža Nas koja može biti opasna za plivače. Obala ima krupni pesak i šljunak, a more naglo prelazi iz plitkog u duboko.

Kada duva jak severni vetar, koji nije retkost u ovom području, nastaju talasi sa veoma opasnim morskim strujama. Takođe u Mesaktiju, kada vetar duva sa severa, uživaju samo surferi koji vole rizik i napornu borbu sa talasima.

Plaža Kavalikefta na Lefkadi

Foto: Youtube Printscreen

Iako jedna od najlepših plaža na Lefkadi, Kavalikefta može biti opasna, a plivanje u moru tokom velikih talasa se ne preporučuje. Jaki talasi vas mogu baciti na velike stene i izazvati povrede.

Prenosimo jedan od komentara posetilaca:

"Nažalost, upali smo u talase od 2 metra. Bacili su nas dva puta kada smo pokušali da uđemo. Talasi su veoma opasni. Kažite ljudima da ne idu na takve plaže, a posebno da ne idu oni koji imaju decu. 2015. godine jedna osoba se udavila ovde zbog talasa. Pazite se!!"

Posidi rt - Kasandra

Posidi rt ili plaža na Kasandri odnela je poslednjih godina nekoliko života.

Plaža se nalazi oko 2 km dalje od istoimenog mesta Posidi, na krajnjem zapadnom rtu Kasandre. Zbog plime i oseke njen oblik se stalno menja. Nekada krajnji desni deo "potone" u moru i ne vidi se, a nekada "izroni", ali u drugačijem obliku nego pre.

Međutim morske struje ovde su veoma jake i ne smete ih ignorisati. Ukoliko ipak želite da plivate na ovoj plaži ne udaljavajte se mnogo od obale!

Napomena: gradska plaža koja se nalazi u samom mestu Posidi je odlična za decu i porodice i potpuno je bezbedna. Opasan za plivanje je isključivo Posidi rt koji je od gradske plaže udaljen oko 2 km...

Posidi je najopasnija plaža Foto: Printscreen/Youtube

Sarti - Sitonija

More u Sartiju je nepredvidivo: nekada mirno, a nekada sa veoma jakim talasima. Kako je plaža u Sartiju peščana, talasi prave udubljenja u pesku. Ljudi lako izgube tlo pod nogama, a zatim morska struja vuče plivače ka još većoj dubini.

U Sartiju letuju porodice sa decom pa zato uvek svima napominjemo da poštuju upozorenja: kada su postavljene crvene zastavice za zabranu plivanja to znači da su morske struje jake, a talasi opasni. Tada je zbog vaše bezbednosti plivanje u moru zabranjeno!

Danima kada na gradskoj plaži u Sartiju duva jak vetar, iskoristite priliku i posetite druge prelepe plaže u okolini Sartija: Kalamitsi, Orange beach, Paradise Kavourotripes, Armenistis ili čuvenu egzotičnu plažu Tigania.

Plaže na kojima postoji mogućnost odrona

Pojedine plaže u Grčkoj okružene su visokim liticama sa kojih je ponekad dovoljno da padne jedan kamenčić i povredi kupače.

Zbog mogućnosti povremenih odrona, molimo vas da poštujete naše preporuke da na sledećim plažama ne boravite u blizini i podnožju litica već da se što više približite obali.

Navagio (Shipwreck) plaža na Zakintosu - pre nekoliko godina došlo je do odrona dela plaže pri čemu je nekoliko posetilaca bilo povređeno. Plaža je nakon ove nesreće zatvorena za boravak posetilaca.

Udaljite se od litica takođe i na ovim mestima: Porto Katsiki i Egremni plaža na Lefkadi, Crvena plaža na Santoriniju, Agia Anna u severnom delu ostrva Evija, Peroulades plaža na Krfu.

Plaže koje su poznate po jakim strujama

Morske struje se menjaju svake godine, ali postoje mesta sa stalnom opasnošću. Plaže koje gledaju na sever su sklonije jačim strujama nego one koje su okrenute prema jugu, zbog vetrova u Grčkoj koji se zovu Meltemi.

Na plažama koje su poznate po jakim morskim strujama, treba biti posebno oprezan i ne udaljavati se mnogo od obale.

Ovo se posebno odnosi na plaže Milos na Lefkadi, Mirtos na Kefaloniji, Paradise beach na Tasosu, vulkanska ostrva Lihadonisi kod Evije.