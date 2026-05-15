Majka Olga Bošković je i u svojoj 77. godini, svakodnevno na leđima nosila sina Predraga, koji je bolovao od cerebralne paralize, do trema gde je imao drvorezbarsku radionicu, neprekidno pokazujući šta znači bezuslovna ljubav i majčinska hrabrost.

Njena posvećenost nije prestala ni kada je Predrag umro, ostavljajući neizbrisiv trag herojske ljubavi i požrtvovanosti.

Na dirljivoj fotografiji koja je nastala 2019. godine, a koja se ponovo deli društvenim mrežama nalaze se Olga i njen sin Predrag Bošković iz sela Mušići kod Kosjerića, majka i sin čija životna priča i danas izaziva suze, ali i duboko poštovanje.

Predrag je bolovao od cerebralne paralize, ali to nije sprečilo njegovu majku da učini sve kako bi mu omogućila što normalnije detinjstvo. Čak četiri godine Olga ga je svakodnevno nosila na ramenima do škole po kiši, snegu i svim vremenskim uslovima.

- Kad je završio prvi razred sa vrlo dobrim uspehom, bila sam presrećna - ispričala je jednom prilikom Olga, ne krijući ponos.

Njena borba nije se završavala školom. Nosila ga je po kući, dvorištu, bila njegova najveća podrška u svakom trenutku. Ipak, ni Predrag nije odustajao, piše RINA.

Olga Bošković je poznata kao majka hrabrost Foto: Printscreen

Uprkos paralizi desne strane tela, pokazao je izuzetnu upornost i talenat. Uz pomoć porodice i komšija, pod tremom porodične kuće napravio je malu drvorezbarsku radionicu. I ono što je posebno zadivljujuće - sve je stvarao jednom rukom.

Sve što bi video, Predrag je umeo da pretoči u drvo.

- Zajednička borba mene i moje majke kroz život ovim biće lakša, iako do sada ni malo laka. Život je njen poklonila meni, podelila ga sa mnom. Uz pomoć opštine Kosjerić i ljudi dobre volje zahvalni smo, što imaju razumevanja i prepoznaju ljude koji otežano funkcionišu u svom okruženju, pa tako i moju majku koja i dalje u svojoj osmoj deceniji ima snage da mi pomogne, sa ovim najveća će biti pomoć ženi koja je u mom životu sve - govorio je pokojni Predrag.

Nažalost, njegova životna borba završena je u avgustu 2021. godine, kada je preminuo u 61. godini.

Njegova majka Olga, simbol požrtvovanja i bezuslovne ljubavi, danas bi, ukoliko je živa, imala 84 godine.

Predrag Bošković Foto: RINA

Njihova priča ostaje kao snažan podsetnik na to koliko su roditelji dece sa invaliditetom spremni da žrtvuju i koliko im je podrška društva neophodna.

Inače, u kući staroj 120 godina, Predrag je živeo okružen stvarima koje je sam napravio.

Velika ljubav ovog veštog drvodelje je i muzika. Radio je decenijama bio sastavni deo njegovog života.