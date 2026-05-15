Od danas kreće talas nepogoda i neće se skoro završiti: Temperatura pada za 10 stepeni! Stiže nevreme, a ova tri dela Srbije biće na najjačem udaru
Vremenske prilike u Srbiji od danas se drastično menjaju. Nakon kratkog perioda stabilizacije, pred nama je novi talas padavina i nepogoda koji će obeležiti predstojeći vikend.
Prema najnovijim prognozama, očekuje nas nagli pad temperature, lokalna pojava grada i olujni vetar, a nestabilno vreme zadržaće se i tokom većeg dela naredne sedmice.
Danas pre podne će, kako najavljuju meteorolozi Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije biće (RHMZ) biti pretežno sunčano, a onda dolazi do pogoršanja vremena.
- Posle podne će biti promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama, povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepena - navode u RHMZ.
Vikend pred nama će takođe biti kišovit, ponegde praćen grmljavinskim procesima i gradom.
- U subotu promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. U nedelju oblačno sa kišom i hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar. Veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu - dodaju u RHMZ.
I u ponedeljak će, kako navode, biti pretežno oblačno, a u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom.
I Marko Čubrilo navodi da se od danas sinoptička situacija potpuno menja i da ulazimo u vrlo nestabilan period koji bi se mogao produžiti na veći deo sledeće nedelje.
- Posle kraće stabilizacije, od petka ponovo ulazimo u vrlo nestabilan period. Trenutno do pred sam kraj meseca nema signala za stabilizaciju ili jače otopljenje - naglašava Čubrilo.
On objašnjava da promena stiže sa Alpa u vidu novog hladnog fronta koji će usloviti formiranje sekundarnog ciklona.
- Od petka pa do utorka taj ciklon bi nam trebalo doneti vrlo nestabilno i relativno sveže vreme, posebno od drugog dana vikenda. Najveća verovatnoća pojave lokalnih nepogoda trenutno stoji u petak popodne i tokom dana u subotu, ali će obilnih, lokalnih pljuskova biti tokom celog perioda - navodi Čubrilo.
Prema njegovim rečima, dok će do subote maksimumi biti do 23 stepena, u nedelju sledi oštar pad na svega 13 do 18 stepeni Celzijusa.
- Ukoliko se trenutne prognoze održe, do kraja sledeće nedelje nad većim delom regiona akumuliralo bi se od 50 do 80 milimetara taloga, čime bi se rezerve vlage značajno povećale pred letnji period. Temperatura bi bila u manjem, postepenom porastu i krajem nedelje bi se mogla kretati od +21 do +26 stepeni Celzijusa, ali se neko jače otopljenje za sada ne vidi, posebno što modeli oko 27. maja simuliraju moguće novo osveženje - zaključuje Čubrilo svoju nimalo optimističnu prognozu.