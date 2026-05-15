Vremenske prilike u Srbiji od danas se drastično menjaju. Nakon kratkog perioda stabilizacije, pred nama je novi talas padavina i nepogoda koji će obeležiti predstojeći vikend.

Prema najnovijim prognozama, očekuje nas nagli pad temperature, lokalna pojava grada i olujni vetar, a nestabilno vreme zadržaće se i tokom većeg dela naredne sedmice.

Danas pre podne će, kako najavljuju meteorolozi Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije biće (RHMZ) biti pretežno sunčano, a onda dolazi do pogoršanja vremena.

- Posle podne će biti promenljivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na planinama, povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 26 stepena - navode u RHMZ.

Vikend pred nama će takođe biti kišovit, ponegde praćen grmljavinskim procesima i gradom.

- U subotu promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče očekuju se izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. U nedelju oblačno sa kišom i hladnije uz umeren i jak severozapadni vetar. Veća količina padavina očekuje se u Banatu, Braničevskom, Borskom i Zaječarskom okrugu - dodaju u RHMZ.

I u ponedeljak će, kako navode, biti pretežno oblačno, a u istočnim i brdsko-planinskim krajevima mestimično sa slabom kišom.

I Marko Čubrilo navodi da se od danas sinoptička situacija potpuno menja i da ulazimo u vrlo nestabilan period koji bi se mogao produžiti na veći deo sledeće nedelje.

- Posle kraće stabilizacije, od petka ponovo ulazimo u vrlo nestabilan period. Trenutno do pred sam kraj meseca nema signala za stabilizaciju ili jače otopljenje - naglašava Čubrilo.

On objašnjava da promena stiže sa Alpa u vidu novog hladnog fronta koji će usloviti formiranje sekundarnog ciklona.

- Od petka pa do utorka taj ciklon bi nam trebalo doneti vrlo nestabilno i relativno sveže vreme, posebno od drugog dana vikenda. Najveća verovatnoća pojave lokalnih nepogoda trenutno stoji u petak popodne i tokom dana u subotu, ali će obilnih, lokalnih pljuskova biti tokom celog perioda - navodi Čubrilo.

Prema njegovim rečima, dok će do subote maksimumi biti do 23 stepena, u nedelju sledi oštar pad na svega 13 do 18 stepeni Celzijusa.