Srpska pravoslavna crkva i vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen prenošenju moštiju Svetog Atanasija Velikog, arhiepiskopu aleksandrijskom i jednom od najznačajnijih crkvenih otaca ranog hrišćanstva.

U današnji dan praznuje se prenos njegovih moštiju i čudesa od istih. A život i rad ovoga velikog svetitelja opisan je pod 18. januarom.

Sveti Atanasije rođen je u Aleksandriji 296. godine, u vreme kada se hrišćanska Crkva tek učvršćivala u Rimskom carstvu. Još u ranoj mladosti pokazao je duboku posvećenost veri i duhovnom životu, a kao đakon arhiepiskopa Aleksandra učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde je svojom učenosti i istrajnošću dao snažan doprinos borbi protiv arijanske jeresi.

Nakon upokojenja arhiepiskopa Aleksandra, Atanasije je izabran za arhiepiskopa Aleksandrije, položaj koji će nositi više od četiri decenije. Tokom svog arhiepiskopovanja postao je jedan od najvažnijih branilaca pravoslavnog učenja, a posebno se istakao u učvršćivanju i tumačenju Simvola vere, koji je usvojen na Nikejskom saboru.

Njegov život obeležen je neprekidnim progonima i optužbama. Progonili su ga carevi Konstancije, Julijan i Valent, kao i arijanski jeretici i protivnici pravoslavlja, zbog čega je više puta bio primoran da napušta svoju katedru i živi u izgnanstvu. Tokom dugih godina skrivanja boravio je u pustinji, bunarima, grobnicama i tuđim kućama, a ukupno je više od petnaest godina proveo u progonstvu i zatvorima.

U crkvenom predanju ostala je i živa legenda o njegovom susretu sa đavolom koji je, preobučen u prelepu devojku, pokušao da ga iskuša i odvrati od vere. Prema toj priči, Sveti Atanasije je razotkrio prevaru i nadmudrio zlo, koje je, po narodnom verovanju, ostalo da luta svetom i iskušava ljude, zbog čega se u nekim krajevima i danas veruje da na njegov dan treba čuvati zatvorene sudove i posude.

I pored stalnih progonstava, Sveti Atanasije se više puta vraćao na svoju arhiepiskopsku katedru, dočekivan od naroda sa radošću, ali je ubrzo ponovo bio suočen sa optužbama i smenjivanjima. Njegova borba za pravoslavlje trajala je do kraja života, a upokojio se 373. godine, ostavivši za sobom veliko teološko i duhovno nasleđe.

Na današnji dan vernici se sećaju njegovog strpljenja, postojanosti i nepokolebljive vere, a u mnogim krajevima Srbije upražnjava se molitveno poštovanje prema svetitelju, uz paljenje sveća i upućivanje molitvi za zdravlje, zaštitu od iskušenja i duhovnu snagu.

- Bio si stub Pravoslavlja, podupirući božanske dogmate Crkve, prvosvešteniče Atanasije, i Sina Jedinosuštnog Ocu si propovedao, posramivši Arija. Oče sveti, moli Hrista Boga, da nam daruje veliku milost - kaže molitva Svetom Atanasiju Velikom.