U eri online kupovine i dostavnih službi, pitanje ostavljanja bakšiša kuririma sve češće izaziva polemike na društvenim mrežama.

Dok u mnogim zemljama bakšiš predstavlja znak zahvalnosti za uslugu, u Srbiji su mišljenja podeljena, da li je u pitanju kulturna norma ili naplata kusura koja nervira kupce?

Na popularnom forumu Reddit nedavno je pokrenuta diskusija o iskustvima sa kuririma koji pošiljku od 5.630 dinara naplate 5.700, često zaokruživši cenu na veću cifru.

Autor objave se pita:

- Kako se nosite sa kuririma koji pošiljku od 5.630 dinara naplate 5.700? Svaki put dostavljač frajer zaokruži na veću cifru, bilo to 10 ili 90 dinara...

Komentari drugih korisnika pokazuju različite pristupe. Jedan savetuje:

- Pripremi sitne pare. Svi misle da treba da im se ostavlja bakšiš.

Polemika o ostavljanju bakšiša kuririma Foto: Redit Printscreen

Neki korisnici naglašavaju granicu između bakšiša i neprimerenog naplaćivanja.

- To nije bakšiš već klepanje i bezobrazluk. Ja bi na mom poslu za to dobio otkaz jer sam pod kamerama. Bakšiš je isključivo kada ti daju više i kažu "u redu je" ili kada ne uzmu kusur koji im nudiš. Takođe, često daju krupnije i kažu zaokruži na neku višu cifru od cene.

Zbog ovakvih iskustava, mnogi kupci sve češće plaćaju karticom ili unapred, kako bi izbegli neprijatne situacije. Ipak, kada su u pitanju veće porudžbine, neki priznaju da bakšiš smatraju primerenom gestom:

- Ako uzmem nešto skupo, častim ga 50-100 dinara.