Ivana je Srpkinja, Josip Hrvat, a na njihovoj svadbi u Beogradu nastao je haos! Zbog ove scene Balkan je zanemeo, sad ih komentarišu svud po mrežama VIDEO
Kažu da prava ljubav ne poznaje pasoše, granice, niti kilometre. Ona ne mari za mape, već samo za otkucaje dva srca koja su se pronašla u moru ljudi. Upravo jedna takva priča, koja je postala simbol nade i zajedništva, stiže iz srca Beograda.
Na društvenim mrežama, na profilu "bih.srb.hr.cg", isplivao je snimak sa svadbe Ivane i Josipa, mladenaca koji su svojim sudbonosnim "da" dokazali da su zastave najlepše kada stoje jedna uz drugu.
"Naše zastave uvek su iste boje..."
Najemotivniji trenutak večeri bio je kada su se pod svetlima reflektora, uz zagrljaje najbližih, začuli legendarni stihovi grupe Parni valjak:
"Moje zastave, uvijek su iste boje. Nad njima, ljubav caruje. Moje zastave, nikad, na pola koplja. Ljubav se ne predaje!".
Dok su se u sali uporedo vijorile srpske i hrvatske zastave, prizor je bio veličanstven. Bez trunke politike, bez senki prošlosti - samo čista radost. Gosti su igrali i pevali uglas, dok su Ivana i Josip zaljubljeno plesali, podsećajući nas da je domovina ona koju izgradimo sa osobom koju volimo.
"Bolje od filma!"
Snimak je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a komentari koji se nižu ispod videa vraćaju veru u ljude. Dok su mladenci plesali, hiljade ljudi je aplaudiralo njihovoj hrabrosti i emociji:
"Svaka čast omladino! Vodimo ljubav, a ne rat!" - glasio je jedan od najpopularnijih komentara.
"Ljubav uvek pobeđuje, bravo!" i "Bolje od filma!!! Ovo je prava svadba", pisali su oduševljeni korisnici.
Mnoge je ovaj prizor podsetio i na njihove lične priče, pa je tako jedna korisnica podelila svoju dirljivu porodičnu uspomenu: "Mama iz Hrvatske, a tata iz Srbije. Evo ih, 50 godina su već zajedno!"
Poruka koja je ujedinila Balkan
Opis snimka na Tik Toku kratko i jasno je poručio: "Još jedna srpsko-hrvatska svadba, ovaj put u Beogradu. Svoje sudbonosno "da" izgovorili su Ivana i Josip. Mladencima puno zdravlja i sreće u zajedničkom životu!"
Ovo nije bila samo jedna u nizu proslava. Ovo je bio festival života i dokaz da, kada se ugase svetla i utihne buka sveta, ostaje samo ono najvrednije - ruka u ruci i osmeh koji ne poznaje barijere.