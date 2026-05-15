Kažu da prava ljubav ne poznaje pasoše, granice, niti kilometre. Ona ne mari za mape, već samo za otkucaje dva srca koja su se pronašla u moru ljudi. Upravo jedna takva priča, koja je postala simbol nade i zajedništva, stiže iz srca Beograda.

Na društvenim mrežama, na profilu "bih.srb.hr.cg", isplivao je snimak sa svadbe Ivane i Josipa, mladenaca koji su svojim sudbonosnim "da" dokazali da su zastave najlepše kada stoje jedna uz drugu.

Foto: Tik Tok Printscreen/savavucic

"Naše zastave uvek su iste boje..."

Najemotivniji trenutak večeri bio je kada su se pod svetlima reflektora, uz zagrljaje najbližih, začuli legendarni stihovi grupe Parni valjak:

"Moje zastave, uvijek su iste boje. Nad njima, ljubav caruje. Moje zastave, nikad, na pola koplja. Ljubav se ne predaje!".

Ivana iz Srbije i Josip iz Hrvatske venčali su se u Beogradu, a na njihovom veselju vijorile su se zastave iz obe republike dokazujući da ljubav pobeđuje sve prepreke. Foto: Tik Tok Printscreen/savavucic

Dok su se u sali uporedo vijorile srpske i hrvatske zastave, prizor je bio veličanstven. Bez trunke politike, bez senki prošlosti - samo čista radost. Gosti su igrali i pevali uglas, dok su Ivana i Josip zaljubljeno plesali, podsećajući nas da je domovina ona koju izgradimo sa osobom koju volimo.

"Bolje od filma!"

Snimak je izazvao lavinu pozitivnih reakcija, a komentari koji se nižu ispod videa vraćaju veru u ljude. Dok su mladenci plesali, hiljade ljudi je aplaudiralo njihovoj hrabrosti i emociji:

"Svaka čast omladino! Vodimo ljubav, a ne rat!" - glasio je jedan od najpopularnijih komentara.

"Ljubav uvek pobeđuje, bravo!" i "Bolje od filma!!! Ovo je prava svadba", pisali su oduševljeni korisnici.

Mnoge je ovaj prizor podsetio i na njihove lične priče, pa je tako jedna korisnica podelila svoju dirljivu porodičnu uspomenu: "Mama iz Hrvatske, a tata iz Srbije. Evo ih, 50 godina su već zajedno!"

Poruka koja je ujedinila Balkan

Opis snimka na Tik Toku kratko i jasno je poručio: "Još jedna srpsko-hrvatska svadba, ovaj put u Beogradu. Svoje sudbonosno "da" izgovorili su Ivana i Josip. Mladencima puno zdravlja i sreće u zajedničkom životu!"