POTRAGA ZA DEKA VLASTIMIROM (87) U NIŠU: Pobegao iz bolnice, porodica moli za pomoć
Na društvenim mrežama objavljena je potraga za dekom Vlastimirom (87) koji je nestao nakon što se jutros samovoljno udaljio iz bolnice u Nišu.
- Jutros je pobegao pacijent iz bolnice u Nišu, poslednji put viđen oko 8 časova na kapiji Kliničkog centra. Deka se zove Vlastimir. Nema ga nigde i svi ga tražimo. Na sebi ima braon pantalone i košulju tamne boje - napisala je na Fejsbuku njegova unuka Daliborka Tasković i dodala:
- Sed je sa belom kosom, starosti 87 godina. Ima blagu demenciju.
