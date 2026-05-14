Slušaj vest

Na društvenim mrežama objavljena je potraga za dekom Vlastimirom (87) koji je nestao nakon što se jutros samovoljno udaljio iz bolnice u Nišu.

- Jutros je pobegao pacijent iz bolnice u Nišu, poslednji put viđen oko 8 časova na kapiji Kliničkog centra. Deka se zove Vlastimir. Nema ga nigde i svi ga tražimo. Na sebi ima braon pantalone i košulju tamne boje - napisala je na Fejsbuku njegova unuka Daliborka Tasković i dodala:

- Sed je sa belom kosom, starosti 87 godina. Ima blagu demenciju.

