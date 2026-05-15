SA TELEVIZIJE SU SE SMEJALI DOK SU SRBI ŽIVI GORELI: 34 godine su prošle od masakra civila i pripadnika JNA u "Tuzlanskoj koloni", a OVE REČI i danas bude jezu
Paravojne muslimanske jedinice napale su pre 34 godine u Tuzli konvoj vozila JNA i ubile najmanje 54 (postoje izvori i ubijena 132 vojnika i civila), a ranile 44 vojnika, prekršivši dogovor o sigurnom povlačenju vojske iz tog grada. Ovaj zločin je direktno emitovan sa kule F na lokalnoj TV Front slobode 3 uz jezive komentare i smeh Zlatka Dukića i Marka Divkovića, koji je u trenutku eksplozije vojnog kamiona rekao: "Kako je vruće, dobro bi došla jedna hladna piva". A mladi vojnici JNA umirali su u najtežim mukama u buktinji "Tuzlanske kolone".
Napad je izveden na 92. motorizovanu brigadu JNA, koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne "Husinska buna" sa oko 200 motornih vozila i oko 600 starešina i vojnika.
Masakr nad vojnicima izvršile su muslimanske paravojne jedinice Zelenih beretki i TO BiH koje su sa 3.000 naoružanih ljudi napravile zasedu na Brčanskoj Malti. Niko od njih nikada nije odgovarao.
Tada je ponovljen scenario iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, koji se dogodio nepune dve sedmice ranije - prvi deo kolone je propušten, a drugi napadnut iz zasede.
KRVOPROLIĆE NA BRČANSKOJ MALTI
Autor knjige "Tuzlanska kolona" Dragan Mrkajić tvrdi da je taj napad bio uvod u najveće etničko čišćenje Srba u BiH posle Drugog svetskog rata. Kroz svedočenja 33 preživela učesnika i zastrašujuće ispovesti porodica žrtava, Mrkajić potkrepljuje tvrdnje o "savršenom zločinu" na Brčanskoj Malti kao metodu specijalnog rata koji je BiH gurnuo u dugogodišnje krvoproliće zbog interesa velikih sila i nacionalizma malih naroda.
U knjizi su objavljena imena 54 poginula i nestala pripadnika JNA za koje postoje podaci, a autor objašnjava da ovaj spisak žrtava nije konačan jer nije postojala evidencija o dobrovoljcima, civilnim licima i starešinama koji su sa porodicama izbegli iz Hrvatske i boravili tih dana u kasarni.
Autor opisuje i noć nakon zločina u kojoj su izgoreli ostaci ubijenih vojnika dovezeni na tuzlansku deponiju i zatrpani gomilama smeća, a teren poravnat buldožerom. Na osnovu višegodišnjeg prikupljanja i analize dostupne građe o ovom događaju, Mrkajić tvrdi da su tela ubijenih skrivena na najmanje četiri lokacije, od kojih je jedna Bolnica za plućne bolesti u tuzlanskom naselju Slavinovići. Iz masovne grobnice na groblju Trnovac u Tuzli 1999. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 30 izgorelih vojnika.
Spisak ubijenih pripadnika JNA prilikom mirnog i unapred dogovorenog povlačenja iz Tuzle:
- Blagojević (Anđelka) Radislav, iz Mičijevića, rođ. 7. 7. 1970. godine,
- Blagojević(Sima) Vojo, iz Porečjine rođ. 10. 10. 1959. godine,
- Blagojević (Draga) Vojo, iz Podgore — Lopare, rođ. 16. 2. 1942. godine,
- Božić (Ilije) Gordan, iz Komara — Lukavac, rođ. 23. 11. 1964. godine,
- Vasić (Nenada) Jovo, iz Požarnice, rođ. 10. 10. 1953. godine,
- Vujanović (Ljubomira) Cvijetin, iz Požarnice, rođ. 17. 6. 1966. godine,
- Vukojević (Anđelka) Savo, iz Krtove — Lukavac, rođ. 28. 1. 1965. godine,
- Goganović (Žarka) Vaskrsije, rođ. 2. 5. 1937. godine,
- Davidović (Nikole) Božo, iz Viduše — Kakanj, rođ. 7. 1. 1973. godine,
- Despotović (Petra) Slavko, iz Bos. Petrovog Sela, star 34 godine,
- Đuranović (Sava) Robert, iz Komara — Lukavac,
- Đurić (Ilije) Živko, iz Crnog Blata, rođ. 4. 7. 1968. godine,
- Đurić (Marka) Zoran, iz Crnog Blata, rođ. 7. 5. 1961. godine,
- Đurić (Marka) Milenko, iz Crnog Blata, rođ. 25. 3. 1963. godine,
- Đurić (Milana) Marko, iz Crnog Blata, rođ. 23. 2. 1936. godine,
- Zec (Branislava) Draženko, iz Prijedora, rođen 11. 5. 1972. godine,
- Ilić (Steve) Vlado, iz Tuzle, rođ. 9. 10. 1952. godine,
- Ilić (Radovana) Boško, iz Brijesnice — Lukavac, rođ. 8. 7. 1970. godine,
- Janjić (Ljuba) Drago, iz Kolimera — Tuzla, rođ. 10. 10. 1956. godine,
- Jovanović (Živana) Duško, iz Požarnice, rođ. 7. 5. 1973. godine,
- Jovičić (Milorada) Miroslav, iz Puračića — Lukavac, rođ. 22. 4. 1968,
- Jokić (Nika) Goran, iz Ofenbaha — Nemačka, rođ. 8. 11. 1972. godine u Požarnici,
- Josipović (Krsta) Mladen, iz Lukavca, rođ. 27. 7. 1965. godine,
- Jurković (Marka) Zoran, iz Tuzle, rođ. 24. 11. 1962. godine,
- Kulišić (Vasa) Milan, iz Sižja — Lukavac, rođ. 12. 4. 1946. godine,
- Lazić (Jovana) Ranko, iz Simin Hana, rođ. 29. 9. 1973. godine,
- Latković (Marka) Slobodan, iz Bosanskog Petrovca, rođ. 19. 8. 1973. godine,
- Lopatko (Danila) Miroslav, iz Prnjavora, rođ. 29. 9. 1972. godine,
- Lukić (Milana) Ilija, iz Krtove – Lukavac, rođ. 28. 3. 1964. godine,
- Ljubojević (Stanimira) Đorđe, iz Kovačice — Tuzla, rođ. 2. 9. 1962. godine,
- Marković (Cvijetina) Stojko, iz Vozuće — Zavidovići, rođ. 26. 3. 1962. godine,
- Mekić (Milenka) Dragan, iz Živinica, rođ. 8. 9. 1959. godine u Zemunu,
- Mićanović (Mića) Vladimir, iz Tuzle, rođ. 29. 9. 1968. godine,
- Mihajlović (Radovana) Zoran, iz Komara, rođ. 26. 6. 1966. godine,
- Mihajlović (Radovana) Milan, iz Komara,
Mrkonjić (Ranka)
- Ranko, zv. "Stojan" iz Sižja, rođ. 17. 5. 1948. godine,
- Nedić (Vaskrsija) Milan, iz Sižja, rođ. 16. 2. 1956. godine,
- Nedić (Neda) Rado, iz Smoluće, rođ. 13. 8. 1955. godine,
- Ostojić (Janka) Milorad, iz Donje Potpeći, rođ. 21. 5. 1954. godine,
- Perić (Đorđija) Ostoja, iz Smoluće, rođ. 18. 2. 1969. godine,
- Petrović (Sretka) Boro, iz Krtove, rođ. 3. 6. 1971. godine,
- Popović (Radivoja) Nenad, iz Kalesije, rođ. 29. 11. 1954. godine,
- Savić (Branka) Milenko, iz Požarnice, rođ. 13. 10. 1959. godine,
- Sorajić (Branka) Božidar, iz Ljubinja, rođ. 10. 12. 1973. godine,
- Stojanović (Branka) Sreten, iz Dubnice — Kalesija, rođ. 1955. godine,
- Tadić (Milorada) Boro, iz Krtove, rođ. 25. 4. 1964. godine,
- Todorović (Dušana) Dragan, iz Krtove, rođ. 7. 2. 1964. godine,
- Todorović (Luke) Radomir, iz Krtove, rođ. 23. 9. 1954. godine,
- Tubić (Jovana) Jelenko, iz Sižja, rođ. 22. 4. 1953. godine,
- Cvjetković (Mirka) Danilo, iz Donje Potpeći - Srebrenik, rođ. 14. 2. 1972. godine,
- Džolić (Nikole) Jovan, iz Jajca, rođ. 7. 7. 1971. godine
ONI SU ORGANIZOVALI MASKAR
Prema podacima Dokumentacionog centra zbog počinjenih ratnih zločina Vojnom tužilaštvu u Beogradu još 1995. podneta je krivična prijava protiv 59 lica. Ovo su neka od imena zločinaca koji nikada nisu osuđđeni za masakr poznat kao "Tuzlanska kolona"
- SELIM BEŠLAGIĆ, naredio formiranje Kriznog štaba i napad na kolonu
- SEAD AVDIĆ, zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i visoki funkcioner Stranke za BiH, bio je jedan od učesnika u pregovorima o mirnom izlasku jedinica JNA iz Tuzle i jedan od onih koji je dao, kasnije pogažene, garancije za bezbednost vojnika
- MEHMED-MEŠA BAJRIĆ, tadašnji načelnik Centra javne bezbednosti u Tuzli i predsednik Kriznog štaba Stanice javne bezbjednosti u Tuzli, izdao je komandu za napad. U štabu su se nalazili još i Ilija Jurišić, Budimir Nikolić, Muhamed Brkić i drugi.
- ŽELJKO KNEZ (operativac u 17. korpusu JNA) i SLAVKO GLIGOREVIĆ, bivši potpukovnici JNA, uradili su precizan plan napada na kolonu, dok su cijelu operaciju finansirali
- MIRHA ŠEHOVIĆ, snaha dr Šehovića, i MUNIVERA FAZLIĆ, supruga dr Fazlića, su finansirale celu operaciju
- ENVER DELIBEGOVIĆ, bio je komandant Kriznog štaba TO Tuzla
- MLADEN VIDIĆ, bivši poručnik JNA, bio je na čelu specijalne manevarske brigade za napade na vojne jedinice i kasarne JNA
- FARUK PRCIĆ, direktor Rudarskog instituta u Tuzli i do tada rezervni kapetan JNA, po naredbama Kneza i Gligorevića, blokirao je komunikacije ka Požarnici i Majevici i iskopao tranšeje od raskrsnice Brčanska Malta do Slavinovića
- MATO ZRINIĆ, stariji vodnik dao je dignal za napad ispalivši tri metka u vazduh u trenutku kada je začelje kolone izlazilo iz kasarne.
- MUHAMED N. iz Tešnja uputio je prve hice prema vojnicima, kojima su prethodno tuzlanski moćnici garantovali bezbedan izlazak. On je bio u posadi "prage" postavljene na raskršću Skojevske ulice i Brčanske Malte.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je 2016. oslobodio pripadnika policije BiH Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine.
Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kojom je Jurišić u dva navrata 2009. i 2013. godine bio osuđen na 12 godina zatvora.
- DAMIR GAŠI, bivši starji vodnik JNA, i MAHMUT BIJEDIĆ, rezervni kapetan JNA, su pre napada izvršili usporavanje kretanja konvoja sa 30 na 10 km na sat i njegovo presecanje
- NEDA MOT, SADIJA BAJRIĆ, sin i ćerka MIJE JUKIĆA, ćerka ŽIVANA ZARIĆA i drugi su dejstvovali snajperima na vojnike JNA
- KADRO PEKARIĆ, bio je komandir Četvrte manevarske čete za napad na kolonu. On je od MEHMEDA BAJRIĆA dobio naređenje da otvori vatru po koloni, a za početak napada je tražio i dobio potvrdu i od člana Štaba SJB Tuzla ILIJE JURIŠIĆA.
- ZLATKO DUKIĆ i MARKO DIVKOVIĆ su direktno prenosili masakr uz smeh i zlobne komentare, poput onog kada je eksplodirao vojni kamion: "Kako je vruće, dobro bi došla jedna hladna piva"
