Paravojne muslimanske jedinice napale su pre 34 godine u Tuzli konvoj vozila JNA i ubile najmanje 54 (postoje izvori i ubijena 132 vojnika i civila), a ranile 44 vojnika, prekršivši dogovor o sigurnom povlačenju vojske iz tog grada. Ovaj zločin je direktno emitovan sa kule F na lokalnoj TV Front slobode 3 uz jezive komentare i smeh Zlatka Dukića i Marka Divkovića, koji je u trenutku eksplozije vojnog kamiona rekao: "Kako je vruće, dobro bi došla jedna hladna piva". A mladi vojnici JNA umirali su u najtežim mukama u buktinji "Tuzlanske kolone".

Napad je izveden na 92. motorizovanu brigadu JNA, koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne "Husinska buna" sa oko 200 motornih vozila i oko 600 starešina i vojnika.

Masakr nad vojnicima izvršile su muslimanske paravojne jedinice Zelenih beretki i TO BiH koje su sa 3.000 naoružanih ljudi napravile zasedu na Brčanskoj Malti. Niko od njih nikada nije odgovarao.

Tada je ponovljen scenario iz Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, koji se dogodio nepune dve sedmice ranije - prvi deo kolone je propušten, a drugi napadnut iz zasede.

KRVOPROLIĆE NA BRČANSKOJ MALTI

Autor knjige "Tuzlanska kolona" Dragan Mrkajić tvrdi da je taj napad bio uvod u najveće etničko čišćenje Srba u BiH posle Drugog svetskog rata. Kroz svedočenja 33 preživela učesnika i zastrašujuće ispovesti porodica žrtava, Mrkajić potkrepljuje tvrdnje o "savršenom zločinu" na Brčanskoj Malti kao metodu specijalnog rata koji je BiH gurnuo u dugogodišnje krvoproliće zbog interesa velikih sila i nacionalizma malih naroda.

U knjizi su objavljena imena 54 poginula i nestala pripadnika JNA za koje postoje podaci, a autor objašnjava da ovaj spisak žrtava nije konačan jer nije postojala evidencija o dobrovoljcima, civilnim licima i starešinama koji su sa porodicama izbegli iz Hrvatske i boravili tih dana u kasarni.

Autor opisuje i noć nakon zločina u kojoj su izgoreli ostaci ubijenih vojnika dovezeni na tuzlansku deponiju i zatrpani gomilama smeća, a teren poravnat buldožerom. Na osnovu višegodišnjeg prikupljanja i analize dostupne građe o ovom događaju, Mrkajić tvrdi da su tela ubijenih skrivena na najmanje četiri lokacije, od kojih je jedna Bolnica za plućne bolesti u tuzlanskom naselju Slavinovići. Iz masovne grobnice na groblju Trnovac u Tuzli 1999. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 30 izgorelih vojnika.

Imena žrtava Spisak ubijenih pripadnika JNA prilikom mirnog i unapred dogovorenog povlačenja iz Tuzle: Blagojević (Anđelka) Radislav, iz Mičijevića, rođ. 7. 7. 1970. godine, Blagojević(Sima) Vojo, iz Porečjine rođ. 10. 10. 1959. godine, Blagojević (Draga) Vojo, iz Podgore — Lopare, rođ. 16. 2. 1942. godine, Božić (Ilije) Gordan, iz Komara — Lukavac, rođ. 23. 11. 1964. godine, Vasić (Nenada) Jovo, iz Požarnice, rođ. 10. 10. 1953. godine, Vujanović (Ljubomira) Cvijetin, iz Požarnice, rođ. 17. 6. 1966. godine, Vukojević (Anđelka) Savo, iz Krtove — Lukavac, rođ. 28. 1. 1965. godine, Goganović (Žarka) Vaskrsije, rođ. 2. 5. 1937. godine, Davidović (Nikole) Božo, iz Viduše — Kakanj, rođ. 7. 1. 1973. godine, Despotović (Petra) Slavko, iz Bos. Petrovog Sela, star 34 godine, Đuranović (Sava) Robert, iz Komara — Lukavac, Đurić (Ilije) Živko, iz Crnog Blata, rođ. 4. 7. 1968. godine, Đurić (Marka) Zoran, iz Crnog Blata, rođ. 7. 5. 1961. godine, Đurić (Marka) Milenko, iz Crnog Blata, rođ. 25. 3. 1963. godine, Đurić (Milana) Marko, iz Crnog Blata, rođ. 23. 2. 1936. godine, Zec (Branislava) Draženko, iz Prijedora, rođen 11. 5. 1972. godine, Ilić (Steve) Vlado, iz Tuzle, rođ. 9. 10. 1952. godine, Ilić (Radovana) Boško, iz Brijesnice — Lukavac, rođ. 8. 7. 1970. godine, Janjić (Ljuba) Drago, iz Kolimera — Tuzla, rođ. 10. 10. 1956. godine, Jovanović (Živana) Duško, iz Požarnice, rođ. 7. 5. 1973. godine, Jovičić (Milorada) Miroslav, iz Puračića — Lukavac, rođ. 22. 4. 1968, Jokić (Nika) Goran, iz Ofenbaha — Nemačka, rođ. 8. 11. 1972. godine u Požarnici, Josipović (Krsta) Mladen, iz Lukavca, rođ. 27. 7. 1965. godine, Jurković (Marka) Zoran, iz Tuzle, rođ. 24. 11. 1962. godine, Kulišić (Vasa) Milan, iz Sižja — Lukavac, rođ. 12. 4. 1946. godine, Lazić (Jovana) Ranko, iz Simin Hana, rođ. 29. 9. 1973. godine, Latković (Marka) Slobodan, iz Bosanskog Petrovca, rođ. 19. 8. 1973. godine, Lopatko (Danila) Miroslav, iz Prnjavora, rođ. 29. 9. 1972. godine, Lukić (Milana) Ilija, iz Krtove – Lukavac, rođ. 28. 3. 1964. godine, Ljubojević (Stanimira) Đorđe, iz Kovačice — Tuzla, rođ. 2. 9. 1962. godine, Marković (Cvijetina) Stojko, iz Vozuće — Zavidovići, rođ. 26. 3. 1962. godine, Mekić (Milenka) Dragan, iz Živinica, rođ. 8. 9. 1959. godine u Zemunu, Mićanović (Mića) Vladimir, iz Tuzle, rođ. 29. 9. 1968. godine, Mihajlović (Radovana) Zoran, iz Komara, rođ. 26. 6. 1966. godine, Mihajlović (Radovana) Milan, iz Komara,

Mrkonjić (Ranka) Ranko, zv. "Stojan" iz Sižja, rođ. 17. 5. 1948. godine, Nedić (Vaskrsija) Milan, iz Sižja, rođ. 16. 2. 1956. godine, Nedić (Neda) Rado, iz Smoluće, rođ. 13. 8. 1955. godine, Ostojić (Janka) Milorad, iz Donje Potpeći, rođ. 21. 5. 1954. godine, Perić (Đorđija) Ostoja, iz Smoluće, rođ. 18. 2. 1969. godine, Petrović (Sretka) Boro, iz Krtove, rođ. 3. 6. 1971. godine, Popović (Radivoja) Nenad, iz Kalesije, rođ. 29. 11. 1954. godine, Savić (Branka) Milenko, iz Požarnice, rođ. 13. 10. 1959. godine, Sorajić (Branka) Božidar, iz Ljubinja, rođ. 10. 12. 1973. godine, Stojanović (Branka) Sreten, iz Dubnice — Kalesija, rođ. 1955. godine, Tadić (Milorada) Boro, iz Krtove, rođ. 25. 4. 1964. godine, Todorović (Dušana) Dragan, iz Krtove, rođ. 7. 2. 1964. godine, Todorović (Luke) Radomir, iz Krtove, rođ. 23. 9. 1954. godine, Tubić (Jovana) Jelenko, iz Sižja, rođ. 22. 4. 1953. godine, Cvjetković (Mirka) Danilo, iz Donje Potpeći - Srebrenik, rođ. 14. 2. 1972. godine, Džolić (Nikole) Jovan, iz Jajca, rođ. 7. 7. 1971. godine

ONI SU ORGANIZOVALI MASKAR

Prema podacima Dokumentacionog centra zbog počinjenih ratnih zločina Vojnom tužilaštvu u Beogradu još 1995. podneta je krivična prijava protiv 59 lica. Ovo su neka od imena zločinaca koji nikada nisu osuđđeni za masakr poznat kao "Tuzlanska kolona"

- SELIM BEŠLAGIĆ, naredio formiranje Kriznog štaba i napad na kolonu

- SEAD AVDIĆ, zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i visoki funkcioner Stranke za BiH, bio je jedan od učesnika u pregovorima o mirnom izlasku jedinica JNA iz Tuzle i jedan od onih koji je dao, kasnije pogažene, garancije za bezbednost vojnika

- MEHMED-MEŠA BAJRIĆ, tadašnji načelnik Centra javne bezbednosti u Tuzli i predsednik Kriznog štaba Stanice javne bezbjednosti u Tuzli, izdao je komandu za napad. U štabu su se nalazili još i Ilija Jurišić, Budimir Nikolić, Muhamed Brkić i drugi.

- ŽELJKO KNEZ (operativac u 17. korpusu JNA) i SLAVKO GLIGOREVIĆ, bivši potpukovnici JNA, uradili su precizan plan napada na kolonu, dok su cijelu operaciju finansirali

- MIRHA ŠEHOVIĆ, snaha dr Šehovića, i MUNIVERA FAZLIĆ, supruga dr Fazlića, su finansirale celu operaciju

- ENVER DELIBEGOVIĆ, bio je komandant Kriznog štaba TO Tuzla

- MLADEN VIDIĆ, bivši poručnik JNA, bio je na čelu specijalne manevarske brigade za napade na vojne jedinice i kasarne JNA

- FARUK PRCIĆ, direktor Rudarskog instituta u Tuzli i do tada rezervni kapetan JNA, po naredbama Kneza i Gligorevića, blokirao je komunikacije ka Požarnici i Majevici i iskopao tranšeje od raskrsnice Brčanska Malta do Slavinovića

- MATO ZRINIĆ, stariji vodnik dao je dignal za napad ispalivši tri metka u vazduh u trenutku kada je začelje kolone izlazilo iz kasarne.

- MUHAMED N. iz Tešnja uputio je prve hice prema vojnicima, kojima su prethodno tuzlanski moćnici garantovali bezbedan izlazak. On je bio u posadi "prage" postavljene na raskršću Skojevske ulice i Brčanske Malte.

Jurišića osudili, pa pustili Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je 2016. oslobodio pripadnika policije BiH Iliju Jurišića optužbi za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kojom je Jurišić u dva navrata 2009. i 2013. godine bio osuđen na 12 godina zatvora.

- DAMIR GAŠI, bivši starji vodnik JNA, i MAHMUT BIJEDIĆ, rezervni kapetan JNA, su pre napada izvršili usporavanje kretanja konvoja sa 30 na 10 km na sat i njegovo presecanje

- NEDA MOT, SADIJA BAJRIĆ, sin i ćerka MIJE JUKIĆA, ćerka ŽIVANA ZARIĆA i drugi su dejstvovali snajperima na vojnike JNA

- KADRO PEKARIĆ, bio je komandir Četvrte manevarske čete za napad na kolonu. On je od MEHMEDA BAJRIĆA dobio naređenje da otvori vatru po koloni, a za početak napada je tražio i dobio potvrdu i od člana Štaba SJB Tuzla ILIJE JURIŠIĆA.

- ZLATKO DUKIĆ i MARKO DIVKOVIĆ su direktno prenosili masakr uz smeh i zlobne komentare, poput onog kada je eksplodirao vojni kamion: "Kako je vruće, dobro bi došla jedna hladna piva"