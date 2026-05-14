Dvorište Predškolske ustanove "Rada Miljković" u Despotovcu danas je bilo ispunjeno dečjom grajom, navijanjem i veselom atmosferom, u okviru karavana "Rastimo zajedno: Porodica na prvom mestu, u svakom mestu", koji organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Pomoćnika ministra dr Žaklina Nikolić Ilić na ulazu u vrtić dočekali su predsednik opštine Zlatko Marjanović, predstavnici lokalne samouprave i direktorka vrtića Verica Stojković. Program je započeo pozdravnim obraćanjima i otvaranjem takmičenja u sklapanju puzli, koje je i ovoga puta izazvalo veliko interesovanje najmlađih. Mališani su, podeljeni u ekipe, uz mnogo smeha, timskog duha i navijanja pokazali koliko su saradnja i zajedništvo važni.

Obraćajući se prisutnima, dr Žaklina Nikolić Ilić poručila je da je cilj karavana da kroz druženje sa decom i roditeljima dodatno osnaži porodične vrednosti, podstakne podršku roditeljstvu i ukaže na značaj ulaganja u demografsku budućnost Srbije.

- Deca su naša najveća snaga i zato je važno da svako mesto u Srbiji bude prostor u kojem porodice imaju podršku, a deca sigurno i podsticajno okruženje za odrastanje. Ulaganje u decu, obrazovanje i porodicu istovremeno je ulaganje u demografski razvoj i budućnost čitavog društva - istakla je Nikolić Ilić.

Ona je naglasila da Ministarstvo nastavlja da razvija mere koje imaju za cilj poboljšanje uslova života porodica, veću podršku roditeljima i stvaranje okruženja u kojem će mladi ljudi lakše donositi odluku o zasnivanju i proširenju porodice.

Tokom druženja, roditelji su imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima Ministarstva i lokalne samouprave o temama važnim za porodicu, vaspitanje i podršku roditeljstvu, dok su deca uživala u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu.