Deka Vlastimir Krstić (87) pronađen je nakon što je jutros nestao iz Kliničkog centra u Nišu.

Kako je navela unuka nestalog deke, Daliborka Tasković, deka je pronađen u Proseku kod Niša, odnosno 14 kilometara od mesta nestanka.

- Našli smo deku. U Proseku ga je pronašla policija. Po izlasku iz bolnice popeo se u autobus - potvrdila je Daliborka.

Deka Vlastimir je u dobrom stanju, što je medijima potvrđeno i u niškoj policiji.

Podsetimo, na društvenim mrežama objavljena je potraga za dekom Vlastimirom koji je nestao nakon što se jutros samovoljno udaljio iz bolnice.

- Jutros je pobegao pacijent iz bolnice u Nišu, zadnji put viđen oko 8 časova na kapiji Kliničkog centra. Deka se zove Vlastimir. Nema ga nigde i svi ga tražimo. Na sebi ima braon pantalone i košulju tamne boje. Sed je sa belom kosom, starosti 87 godina. Ima blagu demenciju. Ako ga je neko video, neka nas obavesti, a mi smo obavestili policiju - napisala je ne Fejsbuku njegova unuka.

Ima demenciju

Daliborka je ispričala da je deka Vlastimir jutros izašao iz Kliničkog centra između 7.30 i 8 časova.

- Nije došao kući a ima blagu demenciju i sad on ne zna gde ide i niko ne može da ga nađe. On je noćas pred zoru dobio neke bolove u stomaku. Pozvali smo Hitnu pomoć koja ga je odvela do Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, samo do dnevne bolnice da uradi pregled i danas da ga puste kući. Međutim, on je pobegao jutros u 7 časova kada se menjala smena - ispričala je unuka Daliborka.

Prema njenim rečima, Vlastimir je izašao na glavnu kapiju u Zetskoj ulici.

- Ima snimak kako izlazi na kapiju glavnog izlaza u Kliničkom centru i od tada ga više nema. Deka se zove Vlastimir, a zovu ga Vlasta. Mi živimo u Suvom Dolu, ako ga neko vidi može da obavesti policiju ili mene. Kažu da je Klinički centar prijavio policiji. On kod sebe nema ništa, ni ličnu kartu, niti bolo koji dokument. Gubi pamćenje tako da on ne zna sam da se vrati kući u Suvi Do. Ovako vitalan, hoda, ali gubi pamćenje. Nekada zna kako se zove, nekada ne zna ni to - ispričala je ranije unuka za medije.